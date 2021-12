Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Tageswohnungseinbruch in Himmelpforten scheitern, Streifenwagen der Polizei mit Buttersäure beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

1. Tageswohnungseinbruch in Himmelpforten scheitern

Am gestrigen frühen Nachmittag gegen 14:00 h sind vermutlich zwei bisher unbekannte Täter auf ein Grundstück eines Geschäfts- und Wohnhauses in der Hauptstraße in Himmelpforten gelangt und haben versucht ein Fenster aufzuhebeln. Als dabei die äußere Scheibe zersprang, flüchteten die Einbrecher in Richtung Staatsforst ohne in da Haus eindringen zu können. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Himmelpforten unter der Rufnummer 04144-606080.

2. Streifenwagen der Polizei mit Buttersäure beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Im Rahmen des Aufzuges der "Coronamaßnahmengegner" in Buxtehude waren Polizeibeamte aus Buxtehude, Stade und der Bereitschaftspolizei aus Lüneburg zur Begleitung und Durchsetzung der versammlungsrechtlichen Vorgaben eingesetzt.

In der Zeit zwischen 21:00 h und 21:40 h war dazu u. a. ein Streifenwagen der Buxtehuder Wache im Ostfleth Höhe der Hausnummer 40 in einem Parkstreifen in Versammlungsnähe abgestellt.

Unbekannte haben dann dort das Fahrzeug mit Buttersäure verunreinigt. Nach Feststellung des Schadens wurden noch Feuerwehrleute des Umweltzuges der Kreisfeuerwehr zur Begutachtung hinzugezogen, die die Verwendung der Säure bestätigen konnten.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Polizeisprecher Rainer Bohmbach dazu:

"Sollten der oder die Täter ermittelt werden, müssen diese neben den strafrechtlichen Konsequenzen auch damit rechnen, dass ihnen die Kosten für die Reinigung und den Feuerwehreinsatz auferlegt werden.

Das betrifft nicht nur diesen Fall, sondern möglicherweise auf den großen Einsatz der Feuerwehr in der Langen Straße in der vergangenen Woche, wo ebenfalls Buttersäure zu einer erheblichen Verunreinigung geführt hat. Da kommen gern schon mal mehrere tausend Euro zusammen"

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen mit den beiden Buttersäurevorfällen gemacht haben oder die sonstige sachdienliche Hinweise dazu geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 bei der Buxtehuder Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell