Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher in Ahlerstedter Vereinsheim

Stade (ots)

Bisher unbekannte Einbrecher sind in der Zeit zwischen Mittwoch, den 19.05., 00 h und Mittwoch, den 26.05., 11 h in Ahlerstedt im Büntweg nach dem Aufbrechen eines Rolltores und eines Fensters in das Innere des dortigen Vereinsheims des SV Ahlerstedt/Ottendorf eingedrungen.

Bei der anschließenden Durchsuchung wurden aus dem Küchenbereich zwei Kartons mit Kräuterlikör entwendet.

Der angerichtete Schaden dürfte sich auf ca. 100 Euro belaufen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Harsefeld unter der Rufnummer 04164-888260.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell