Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Unbekannter verhält sich in Linienbus unsittlich; Böblingen: nach Unfall in der Hanns-Klemm-Straße sucht Polizei Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Leonberg: Unbekannter verhält sich in Linienbus unsittlich

Zwei 24 Jahre alte Frauen wurden am Mittwoch gegen 23.15 Uhr in einem Bus der Linie 94, der in Leonberg am Bahnhof gestartet war, Zeuginnen unsittlichen Verhaltens. Ein noch unbekannter Täter hatte sich um Bus in die Reihe hinter den beiden Frauen gesetzt. Während der Fahrt vernahmen sie Stöhnlaute, die der Mann von sich gab. Über die Spiegelung in der Fensterscheibe konnten die beiden 24-Jährigen erkennen, dass der Unbekannte eine Hand in seiner Hose hatte und mutmaßlich onanierte. Als eine der beiden Frauen aufstand, um den Bus zu verlassen, stellte der Unbekannte seine Handlung ein. An der Haltestelle "Glemseckstraße" in Eltingen stieg schließlich auch der Täter aus. Er dürfte etwa 40 Jahre alt und circa 180 cm groß sein. Er wurde als korpulent mit kurzen, braunen Haaren beschrieben. Der Täter trug mehrere Halsketten, darunter eine Perlenkette, sowie eine hellgraue Jogginghose und ein weißes Oberteil. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, in Verbindung zu setzen.

Böblingen: nach Unfall in der Hanns-Klemm-Straße sucht Polizei Zeugen

Am Mittwoch ereignete sich gegen 05.40 Uhr in der Hanns-Klemm-Straße in Böblingen ein Unfall zwischen einem PKW-Lenker und einem Rennradfahrer, zu dem die Polizei noch Zeugen sucht. Der 29 Jahre alte BMW-Fahrer wollte von der Dornierstraße nach rechts in die Hanns-Klemm-Straße abbiegen. Mutmaßlich übersah er hierbei den 57-jährigen Rennradfahrer, der die Hanns-Klemm-Straße aus Richtung Calwer Straße kommend befuhr. In der Folge nahm er ihm die Vorfahrt. Der Zweiradlenker versuchte noch auszuweichen, doch es kam schließlich doch zu einem Zusammenstoß mit dem PKW, so dass er mitsamt seinem Fahrrad auf die Straße stürzte. Der 57-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten Anzeichen für eine Drogenbeeinflussung bei dem 29-Jährigen fest. Ein freiwillig durchgeführter Vortest verlief positiv, so dass der Mann sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der entstandene Sachschaden steht derzeit abschließend noch nicht fest. Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, bittet insbesondere den Lenker eines blauen Mercedes Sprinters, der sich zum Unfallzeitpunkt im Gegenverkehr befunden haben soll, sich zu melden.

