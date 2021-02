Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Zwei Raubtaten in Buxtehude - Polizei sucht Zeugen, Diebe erbeuten Aluminiumbrüstungsteile von Apensener Baustelle

Stade (ots)

1. Zwei Raubtaten in Buxtehude - Polizei sucht Zeugen

In der vergangenen Woche ist es in Buxtehude zu zwei Raubtaten gekommen, für die die Polizei jetzt nach Zeugen sucht. Am Mittwoch, den 17.02. ereignete sich die erste Tat zwischen 19:45 h und 20:00 h im Ellerbruch. Zu der Zeit war ein 14-jähriger Jugendlicher dort mit seinem Fahrrad auf dem Geh- und Radweg aus Richtung Ellerbruchtunnel kommend unterwegs und bog nach rechts in den Gehweg Richtung Moisburger Straße ein. Dort standen zu der Zeit drei bisher unbekannte Personen. Als der Jugendliche an ihnen vorbeigefahren war, lief einer der Unbekannten hinter ihm her und holte ihn ein. Das Opfer wurde festgehalten und ihm dann ein Smartphone, die Geldbörse, ein Schlüssel sowie eine Sportjacke geraubt. Anschließend flüchteten die Unbekannten mit der Beute in Richtung Ellerbruch.

Die drei Täter werden wie folgt beschrieben:

- Männlich - Ca. 170 cm groß - Dunkel bekleidet - Einer der Täter wird auf ca. 30 bis 40 Jahre geschätzt - Dieser trug einen mittellangen Vollbart

Der 14-Jährige blieb bis auf einen Schrecken unverletzt.

Die zweite Tat ereignete sich ebenfalls am Mittwoch, den 17.02. zwischen 20:00 h und 20:45 h in der Sagekuhle. Hier riefen drei zunächst unbekannte junge Männer und eine Frau einen 24-jährigen Buxthuder zu, er solle doch stehen bleiben. Die Täter zogen das Opfer in den hinteren Parkplatzbereich der BBS und forderten ihn auf, Geld und Wertsachen herauszugeben.

Nachdem die Räuber den 24-Jährigen geschlagen und getreten hatten, zwangen sie ihn noch zur Herausgabe seines Handys und seiner Geldkarte.

Der Buxtehuder konnte sich im Verlauf der Auseinandersetzung aufrappeln und den Räubern das Handy wieder entreißen. Die Täter ließen schließlich von ihm ab und er konnte sich nach Hause flüchten. Später musste er noch im Krankenhaus erstversorgt werden.

Alle vier Täter waren dunkel gekleidet.

Die Ermittler des Kriminal- und Ermittlungsdienstes des Polizeikommissariats Buxtehude suchen nun Zeugen, die in einem der beiden Fälle sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können oder die Beobachtungen im Zusammenhang mit den Taten gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 beim Buxtehuder Polizeikommissariat zu melden.

2. Diebe erbeuten Aluminiumbrüstungsteile von Apensener Baustelle

Bisher unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende zwischen Freitag, 13:30 h und heute Morgen, 07:30 h in Apensen in der Raiffeisenstraße die Baustelle eines dortigen Bäckereibetriebes betreten und sind auf das Dach des Rohbaus gelangt.

Dort haben die Diebe dann ca. 50 Meter Flachdachabsturzsicherung aus Aluminium entwendet. Die ca. 2,5 Meter langen Brüstungsteile wurden anschließend mit einem unbekannten Fahrzeug abtransportiert. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 4.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Apensen unter der Rufnummer 04167-699240.

