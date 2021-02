Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannter Autofahrer driftet über Supermarkt-Parkplatz und beschädigt Gebäudeteil, Unbekannte brechen Transporter in Buxtehude auf und entwenden Werkzeuge und Maschinen

Stade (ots)

1. Unbekannter Autofahrer driftet über Supermarkt-Parkplatz und beschädigt Gebäudeteil - Polizei sucht Verursacher und Zeugen

Am Wochenende in der Zeit zwischen Samstag, 00.00 h und Sonntagabend 24:00 h ist ein bisher unbekannter Autofahrer aus dem Gelände des Parkplatzes des Penny-Marktes in der Harburger Straße unterwegs gewesen. Auf dem schneebedeckten Platz hat er dann vermutlich bei sogenanntem "Driften" die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist gegen den Stützpfeiler des Daches im Eingangsbereich geprallt. Der Pfeiler wurde dabei aus der Bodenverankerung gelöst und beschädigt. Der Verursacher hatte sich dann aber nicht weiter um die Schadenregulierung gekümmert und ist einfach davongefahren, gegen ihn wird nun wegen Unfallflucht und Sachbeschädigung ermittelt.

Der angerichtete Schaden dürfte sich auf mindestens 1.500 Euro belaufen.

Die Polizei sucht nun den Verursacher und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

2. Unbekannte brechen Transporter in Buxtehude auf und entwenden Werkzeuge und Maschinen

Unbekannte Täter haben in der Zeit von Montagnachmittag, 16:00 h bis heute Morgen, 07:15 h auf dem Parkplatz eines Hotels in der Harburger Straße in Buxtehude einen dort abgestellten Transporter VW-Crafter aufgebrochen und daraus dann diverse Maschinen und Werkzeuge entwendet. Mit der Beute konnten der oder die Täter dann unbemerkt die Flucht antreten.

Der angerichtete Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell