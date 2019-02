Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Großangelegte Kontrollaktion der Polizei im Landkreis Stade - Fahrzeuge im land- und forstwirtschaftlichen Verkehr überprüft

Stade (ots)

Am heutigen Mittwoch haben Beamte der regionalen Kontrollgruppe der Polizeidirektion Stade auf den Straßen im Landkreis diverse land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge einer genauen Überprüfung unterzogen.

Die Beamten aus den verschiedenen Dienststellen aus mehreren Polizeiinspektionen nahmen sich von 10:00 h bis 16:00 h dabei 19 Fahrzeuge vor, die ihnen im laufenden Verkehr auffielen.

Von den 19 Überprüften mussten 16 beanstandet werden, 9 von ihnen durften die Fahrt danach nicht weiter fortsetzen und mussten erst die Mängel beheben lassen.

Hier einige herausragende Einzelfälle bei den Kontrollen

- In zwei Fällen wurden land- und forstwirtschaftliche Fahrzeugkombinationen ohne die erforderliche Fahrerlaubnis geführt. Die polnischen Fahrzeugführer konnten lediglich die polnische Fahrerlaubnisklasse T vorlegen. Diese nationale Fahrerlaubnisklasse wird in Deutschland jedoch nicht anerkannt. Die Weiterfahrten wurden untersagt.

- In zwei weiteren Fällen wurden die Voraussetzungen der Zulassungsbefreiung für land- und forstwirtschaftliche Anhänger durch Überschreitung der 25 km/h bzw. durch Fehlen des Geschwindigkeitsschildes missachtet. Die Anhänger fielen damit unter die Zulassungs- und Versicherungspflicht. Gegen die Fahrzeugführer wurden Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

- Insgesamt konnten 6 Überladungen durch Wägung von Fahrzeugen bzw. Fahrzeugkombinationen festgestellt werden. Oftmals handelte es sich um Traktoren mit Güllewagen. Die zulässigen Gewichte wurden um bis zu 14 % überschritten. Viermal musste deswegen die Weiterfahrt untersagt werden.

- Bei einem Großraum-/Schwertransport, beladen mit einer land- und forstwirtschaftlichen Zugmaschine auf Gleisketten, fehlte die notwendige Erlaubnis. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

- Drei Transporte, die als gewerblich einzustufen sind, wurden ohne erforderliche Erlaubnis nach dem Güterkraftverkehrsgesetz durchgeführt. Zudem fehlten in zwei Traktoren die vorgeschriebenen Fahrtenschreiber zur Überwachung der Lenk- und Ruhezeiten. Die weitere Durchführung der gewerblichen Gütertransporte wurde untersagt.

- Die Kontrolle führte zur Beanstandung einer Vielzahl von technischen Mängeln. Insbesondere nicht funktionsfähige Beleuchtungen, beschädigte Reifen, mangelhafte Bremsanlagen oder Schwachpunkte an den Verbindungseinrichtungen konnten festgestellt und geahndet werden

Die Kontrollen der Fahrzeuge werden auch in der Zukunft in unregelmäßigen Abständen fortgesetzt, um so die Verkehrssicherheit zu verbessern und die Zahl der Verkehrsunfälle mit verletzten oder sogar getöteten Verkehrsteilnehmers zu verringern.

