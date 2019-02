Polizeiinspektion Stade

POL-STD: PKW in Drochtersen beschädigt - Polizei sucht Zeugen, Autofahrerin muß einbiegenden Kastenwagen ausweichen und prallt gegen Leitplanke - Polizei sucht Verursacher und Zeugen

Stade (ots)

1. PKW in Drochtersen beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Am gestrigen Montag, den 18.02. wurde in der Zeit zwischen 13:30 h und 14:00 h in Drochtersen in der Drochterser Straße auf dem Parkplatz des dortigen REWE-Marktes neben Rossmann ein geparktes Auto von bisher Unbekannten erheblich beschädigt.

Der dort neben dem Einkaufswagenunterstand abgestellte schwarze Seat Ibiza wurde dabei an der Fahrerseite hinten, der rechten Seite der Heckklappe, auf beiden Türen der Beifahrerseite sowie auf der Haube mit Lackkratzern versehen.

Der angerichtete Schaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Drochtersen sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben können oder die verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben.

Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04143-911880 zu melden.

2. Autofahrerin muß einbiegenden Kastenwagen ausweichen und prallt gegen Leitplanke - Polizei sucht Verursacher und Zeugen

Am gestrigen Montagnachmittag kam es gegen 15:15 h in Buxtehude zu einem Verkehrsunfall, für den die Polizei jetzt den Verursacher und Zeugen sucht.

Eine 42-jährige Fahrerin eines Renault Scenic aus Nottensdorf war zu der Zeit mit ihrem Auto auf der Landesstraße 127 in Richtung Apensen unterwegs, als plötzlich unvermittelt aus dem Föhrenweg ein weißer Fiat-Kastenwagen nach links vor die Autofahrerin einbog.

Diese musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, nach rechts ausweichen und stieß dabei mit der Seitenschutzplanke zusammen. An ihrem Auto entstand dadurch Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro.

Der Unfallverursacher fuhr ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern einfach weiter. Die Polizei sucht nun den Fahrer des Kastenwagens oder Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die sonstige Hinweise dazu geben können.

Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 bei der Buxtehuder Polizei zu melden.

