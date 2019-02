Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Tageswohnungseinbrecher in Stade

Stade (ots)

Am gestrigen Mittwoch, den 13.02. sind bisher unbekannte Tageswohnungseinbrecher zwischen 18:35 h und 23:30 h in Stade in der Straße Vogelsang über eine Garage auf den Balkon eines dortigen Einfamilienhauses geklettert und haben dann die Balkontür aufgehebelt.

Nachdem der oder die Täter so in das Innere gelangen konnten, wurden hier sämtlich Räume durchsucht und dabei Schmuck erbeutet.

Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

