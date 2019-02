Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte dringen in Lagerhalle von Wassersportverein Drochtersen ein und entwenden Außenbordmotoren

Stade (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 18:00 h und Sonntagmorgen, 10:00 h sind bisher unbekannte Einbrecher in Drochtersen am Ritscher Außendeich auf das Gelände des dortigen Wassersportvereins Drochtersen gelangt und haben die Außenwand der Lagerhalle aufgebrochen.

So in das Innere der Halle gelangt konnten sie dort mindestens zwei Außenbordmotoren u. a. der Marke Mercury von eingelagerten Sportbooten abmontieren und mitnehmen.

Zum Abtransport der Motoren müssen der oder die Täter mit einem passenden Transportfahrzeug oder Anhänger am Tatort gewesen sein.

Der angerichtete Sachschaden wird derzeit auf über 20.000 Euro geschätzt.

Hinweise auf den oder die Einbrecher und den Verbleib der Motoren bitte an die Polizeistation Drochtersen unter der Rufnummer 04143-911880.

