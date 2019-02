Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Tageswohnungseinbruch in Harsefeld

Stade (ots)

Am gestrigen Dienstag, zwischen 12:00 und 19:00 Uhr, kam es in der "Asfeldstraße" in Harsefeld zu einem Tageswohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus.

Der oder die Täter verschafften sich durch gewaltsames Aufhebeln einer Terrassentür Zutritt zu dem Einfamilienhaus und durchsuchten dieses nach Diebesgut.

Mit vermutlich Schmuck als Diebesgut konnten die Täter unerkannt flüchten. Der Gesamtschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro beziffern lassen.

Hinweise oder verdächtige Beobachtungen bitte an die Polizeistation Harsefeld unter der Rufnummer 04164-909590

