POL-STD: 52-jähriger Mann in Buxtehude tot aufgefunden - keine Hinweise auf Fremdverschulden

Stade (ots) - Am heutigen Nachmittag wurde gegen 14:45 h durch einen aufmerksamen Passanten ein männlicher Leichnam in Buxtehude in der Estetalstraße in einem mit Wasser gefüllten Graben treibend aufgefunden.

Mit Hilfe der ca. 20 angerückten Feuerwehrleute des 2. Zuges der Ortswehr Buxtehude konnte die Person geborgen werden.

Polizeibeamte aus Buxtehude und Tatortermittler aus Stade nahmen noch vor Ort die ersten Ermittlungen auf.

Dabei konnten keine Hinweise auf ein Fremdverschulden gefunden werden, so dass die Ermittler derzeit davon ausgehen, dass der 52-Jährige, der ohne festen Wohnsitz war und schon längere Zeit im Wasser gelegen haben muss, durch einen tragischen Unglücksfall ums Leben gekommen ist.

