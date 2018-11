POL-STD: Einbrecher in Himmelpforten, Ford Edge bei Buxtehuder Autohaus entwendet

Stade (ots) - 1. Einbrecher in Himmelpforten

In der Zeit zwischen Sonntag, den 18.11., 16:00 h und Montag, den 19.11., 15:40 h sind bisher unbekannte Einbrecher in Himmelpforten im Tannenweg nach dem Aufhebeln eines Kellerfensters in das Innere eines dortigen Einfamilienhauses eingestiegen und haben habe die Wohnräume durchsucht. Mit einer geringen Menge Münzgeld als Beute konnten der oder die Täter anschließend unbemerkt die Flucht antreten.

Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Himmelpforten unter der Rufnummer 04144-616670.

2. Ford Edge bei Buxtehuder Autohaus entwendet

Am späten Dienstagnachmittag in der Zeit zwischen 16:10 h und 18:20 h wurde in Buxtehude im Gewerbegebiet "Westende" vom Gelände eines dortigen Ford-Autohauses von bisher unbekannten Tätern ein dort abgestelltes Kundenfahrzeug entwendet.

Der schwarze SUV der Marke Ford Edge hat das Kennzeichen STD-MP 95 und stellt einen Wert von ca. 50.000 Euro dar.

Hinweise auf den oder die Autodiebe oder den Verbleib des Fahrzeuges bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stade

Pressestelle

Rainer Bohmbach

Telefon: 04141/102-104

E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell