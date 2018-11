POL-STD: Autodiebe schlagen auch bei Düdenbütteler Autohaus zu

Stade (ots) - Unbekannte Autodiebe haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwischen 20:00 h und 06:00 h in Düdenbüttel an der Bundesstraße 73 von dem Gelände eines dortigen Ford-Autohauses zwei dort zum Verkauf stehende SUV entwendet.

Bei den beiden Fahrzeugen handelt es sich um einen grauen Ford Kuga ST-Line und einen silbernen Ford Edge.

Beide Fahrzeuge waren nicht zugelassen und wurden vermutlich von den Tätern mit ebenfalls vorher entwendeten Kennzeichen versehen.

Der angerichtete Schaden wird auf ca. 65.000 Euro geschätzt.

Hinweise auf die Autodiebe, den Verbleib der Fahrzeuge oder sonstige sachdienliche Beobachtungen bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

Polizeiinspektion Stade

Pressestelle

Rainer Bohmbach

Telefon: 04141/102-104

E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade