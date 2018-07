POL-STD: Polizei Harsefeld sucht wichtige Unfallzeugin

Stade (ots) - Am gestrigen frühen Dienstagmorgen kam es in Harsefeld in der Mittelstraße auf dem Parkplatz des dortigen REWE-Parkplatzes zu einem Verkehrsunfall bei dem sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle entfernte ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern.

Eine bisher leider unbekannte Zeugin hatte beobachtet, wie ein älterer Fahrer bei Befahren des Parkplatzes mit seinem Toyota gegen einen dort geparkten BMW gestoßen und anschließend weggefahren war. Gegen den Verursacher wird nun wegen Unfallflucht ermittelt.

Sie hatte das Kennzeichen notiert und dieses dem Geschädigten ausgehändigt, leider ohne ihre eigenen Personalien zu hinterlassen.

Die Beamten der Harsefelder Polizei bitten die Frau nun, sich unter der Rufnummer 04164-909590 als wichtige Zeugin zu melden.

Auch andere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben werden gebeten, auf der Harsefelder Wache anzurufen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stade

Pressestelle

Rainer Bohmbach

Telefon: 04141/102-104

E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell