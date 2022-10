Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Aufbruch einer Gartenlaube; Hodenhagen: Einbruch zur Mittagszeit; Heidekreis: Taschen -und Trickdiebstähle.

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 26.10.2022 Nr. 1

23.10.-25.10. / Aufbruch einer Gartenlaube

Walsrode: Zwischen Sonntag und Dienstag wurde eine Gartenlaube in der Gartenstraße in Walsrode aufgebrochen. Unbekannte öffneten gewaltsam eine Holztür zur Laube und stahlen zwei Töpfe daraus.

25.10./ Einbruch zur Mittagszeit

Hodenhagen: Unbekannte Täter versuchten am Dienstag, zwischen 11:30 Uhr und 13:00 Uhr in ein Wohnhaus im Kreuzkamp einzubrechen. Nachdem die Versuche gescheitert waren, eine Nebentür sowie ein Fenster aufzuhebeln, gaben die Unbekannten auf und flüchteten. Der entstandene Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden an die Polizei Hodenhagen, 05164/825550, erbeten.

25.10./Taschen- und Trickdiebstähle

Heidekreis: Taschendiebe schlugen am Dienstag wieder in Walsrode und Soltau zu. In Walsrode wurde einer 63-Jährigen die Geldbörse in einem Discounter in der Quintusstraße aus der Handtasche entwendet. In Soltau wurde einer 68-Jährigen die Geldbörse auf dem Parkplatz des E-Centers an der Lüneburger Straße das Portemonnaie entwendet, nachdem sie durch das Ansprechen abgelenkt wurde. Die Polizei warnt davor, beispielsweise Handtaschen unbeaufsichtigt in oder am Einkaufswagen zu lassen. "Zudem ist höchste Aufmerksamkeit geboten, wenn Unbekannte sich in den persönlichen Distanzbereich begeben", so ein Polizeisprecher. "Die Täter treten von hinten an die Opfer heran und entwenden geschickt die Geldbörse aus der Jackentasche oder sie gehen arbeitsteilig vor, in dem einer ablenkt und ein zweiter den Diebstahl begeht." Die Polizei weist auch in diesem Deliktsbereich auf die unzähligen Varianten hin, wobei die Täter dabei nicht selten auf die Hilfsbereitschaft der Opfer abzielen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell