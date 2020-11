Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Heidekreis: Die Polizei fragt: Wer kennt diesen Mann?

HeidekreisHeidekreis (ots)

17.11 / Die Polizei fragt: Wer kennt diesen Mann?

Heidekreis: Die Polizei des Heidekreises bittet die Bevölkerung um Mithilfe und fragt: Wer kennt diesen Mann? Er ist verdächtigt, in einem Erpressungsverfahren in Nordrhein-Westfalen mehrmals Kontakt zum Opfer aufgenommen zu haben. Die Spur der Ermittler aus Minden führt in den Heidekreis. Sie gehen davon aus, dass der Gesuchte im Heidekreis wohnt oder sich zumindest dort aufgehalten hat. Beschreibung: männlich, etwa 170 - 175 cm groß, südländische Erscheinung. Hinweise zur Person nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191/93800 entgegen. Das Foto des Gesuchten ist unter folgendem Link abrufbar: https://www.lka.polizei-nds.de/startseite/fahndung/fahndungen_via_sozialer_netzwerke/heidekreis-wer-kennt-den-erpresser-115157.html

