Heidekreis (ots) - Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 09.12.2018 Nr. 1

08.12 / Versuchte Brandstiftung

Munster: In der Sudetenstraße in Munster brannte am Samstag in den frühen Morgenstunden eine Biomülltonne nieder, die scheinbar dazu bestimmt war, einen Holzschuppen in Brand zu setzen. Die brennende Mülltonne wurde durch bisher unbekannte Täter unter das Vordach eines Holzschuppens geschoben. Dass die Flammen nicht auf das Vordach übergriffen, blieb lediglich dem Zufall geschuldet. Die Polizei in Munster (Tel.: 05192/9600) geht von einer versuchten vorsätzlichen Brandstiftung aus und bittet um sachdienliche Hinweise.

08.12 / Drogenfahrt mit Folgen

Soltau: Ein Golf mit Lüneburger Kennzeichen ging der Polizei am Samstag Abend bei einer Verkehrskontrolle in der Lüneburger Straße in Soltau ins Netz. Die Beamten forderten den 25-jährigen Fahrzeugführer auf, ihnen seinen Führerschein und die erforderlichen Fahrzeugpapiere vorzulegen. Bei der Kontrolle stellte sich jedoch heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Auf der Suche nach seinem Ausweis fielen den Beamten noch dazu Betäubungsmittel ins Auge. Die transportierte der 25-Jährige nicht nur, sondern hatte sie vor der Fahrt auch noch selber konsumiert. Die Beamten nahmen den Mann mit zur Wache und ließen eine Blutprobe entnehmen. Er muss sich nun unter anderem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des Fahrens unter Drogeneinfluss und des Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten.

08.12 / Zweimal über drei Promille

Schneverdingen/Wietzendorf: Am Samstag Abend, gegen 22:30 Uhr, kontrollierte die Polizei in der Freyerser Straße in Schneverdingen einen Seat Arosa mit Heidekreis-Kennzeichen. Als Fahrzeugführer entpuppte sich ein altbekannter 41-jähriger Schneverdinger, der nicht nur ohne Führerschein unterwegs war, sondern noch dazu über drei Promille pustete. Die Beamten leiteten Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Führerschein ein. Auf der Kreisstraße 36 bei Suroide kontrollierte die Polizei aus Soltau, gegen 23:50 Uhr, einen 51-jährigen Fahrer, der einen ähnlichen Atemalkoholwert mit ebenfalls über drei Promille pustete. Gegen ihn leiteten die Beamten eine Straftat wegen Trunkenheit im Verkehr ein und beschlagnahmten seinen Führerschein.

08.12 / Trunkenheitsfahrt

Bad Fallingbostel: Ein in Schlangenlinien fahrender Mercedes wurde der Polizei am Samstag Abend, gegen 22:45 Uhr, im Deiler Weg in Bad Fallingbostel gemeldet. Der 50-jährige Fahrzeugführer ignorierte über weite Zeit die Anhaltesignale des Streifenwagens und fuhr wieder an, als die Beamten an sein Fahrzeug herantraten. Erst ein quer stehender Streifenwagen brachte den Mann dazu, tatsächlich anzuhalten und die Verkehrskontrolle über sich ergehen zu lassen. Ein Atemalkoholwert von rund 1,5 Promille, die Beschlagnahme seines Führerscheins und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr waren das Ergebnis.

04.12 / Weihnachtsmann verschwunden

Munster: Ein lebensgroßer Weihnachtsmann verschwand in der Nacht von Montag auf Dienstag aus einem Garten in der Straße Krummenberg in Munster. Gesucht wird ein etwa 160 cm großer, hölzerner Mann mit rotem Mantel und weißer Mütze. Dreiste Diebe entwendeten die selbstgeschnitzte und bemalte Holzfigur aus einem umzäunten Vorgarten. Hinweise zur Ergreifung des verschwundenen Weihnachtsmanns und der dreisten Diebe nimmt die Polizei in Munster (Tel.: 05192-9600) entgegen.

07.12 / Frontaler Zusammenstoß

Ostenholz: Zu einem schweren Verkehrsunfall nach frontalem Zusammenstoß kam es am Freitag in den Nachmittagsstunden auf der Platzrandstraße zwischen Ostenholz und Meißendorf. Aus ungeklärter Ursache geriet ein 72-jähriger Fallingbosteler mit seinem VW-Touran in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden Ford Focus frontal zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden mit einer Schadenssumme von insgesamt rund 22.000 Euro. Der 72-Jährige Fahrer des VW Touran, der 32-jährige Fahrer des Ford Focus und sein 61-jähriger Beifahrer verletzten sich teils schwer. Hinweise zum Unfallhergang nimmt die Polizei in Bad Fallingbostel (Tel.: 05162/9720) entgegen.

