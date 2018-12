POL-HK: Fahndung nach verurteiltem Straftäter

2 weitere Medieninhalte

Heidekreis (ots) - Die Polizei in Soltau fahndet aktuell intensiv nach dem zu einer mehrjährigen Haftstrafe rechtskräftig verurteilten Cedric Sagebiel.

Er wurde im Mai 2018 u.a. wegen mehrfachen Diebstahls sowie mehrfachem Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und neun Monaten verurteilt.

Derzeit ist Cedric Sagebiel unbekannten Aufenthalts. Mutmaßlich hielt er sich in der letzten Zeit im Bereich Hamburg-Altengamme auf. Er ist 31 Jahre alt, Raucher, von kräftiger Statur, 175 cm groß und wiegt ca. 75 kg.

Besonders markant sind zwei auffällige Gesichtstätowierungen. Unter dem linken Auge ist ein kleines Kreuz tätowiert. Außerdem hat auf der linken unteren Wange den Schriftzug "Misanthrop" tätowiert. Am Hals befinden sich ebenfalls mehrere markante Tätowierungen, u.a. der Schriftzug "Fahre nicht schneller als dein Schutzengel fliegen kann", "Rest in Peace" sowie ein Kussmund. Bilder von Cedric Sagebiel ist in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Heidekreis abrufbar.

Möglicherweise ist der Cedric Sagebiel bewaffnet. Er hat sich bereits einer polizeilichen Festnahme entziehen können, daher sollten sie im Falle des Antreffens unbedingt die Polizei informieren. Unternehmen sie keine eigenen Versuche der Kontaktaufnahme oder Festnahme! Bei Hinweisen zu seinem Aufenthaltsort informieren sie bitte die Polizei in Soltau unter Tel. 05191/9380-0.

