POL-HK: Schneverdingen: Unfallzeugen gesucht; Schneverdingen:Gegen Baum; Munster:Alkoholisiert verunfallt.

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 07.12.2018 Nr. 1

07.12./Unfallzeugen gesucht Schneverdingen: Die Polizei Schneverdingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich bereits am Donnerstag, 29.11., gegen 07:20 Uhr in Schneverdingen an der Harburger Straße und der Einmündung Rominter Weg ereignete. Ein 11-jähriger Schüler fuhr mit seinem Fahrrad auf dem linksseitigen Radweg an der Harburger Straße in Richtung stadteinwärts Beim Überqueren der Einmündung zum Rominter Weg wurde er von einer PKW-Fahrerin, eines vermutlich braunen Geländewagens Dacia, erfasst, die aus dem Rominter Weg fuhr. Der Junge sprang vom Rad und schob sein Rad zur Seite. Er verletze sich leicht. Die Fahrzeugführerin setzte ihre Fahrt in unbekannte Richtung fort. Zeugen des Unfalles werden gebeten sich bei der Polizeistation Schneverdingen unter 05193/98685-0 zu melden.

06.12./Gegen Baum Schneverdingen: Aus ungeklärter Ursache kam am Abend des 06.12., eine 26-jährige Soltauerin auf der Kreisstraße 33, zwischen Hemsen und Wolterdingen nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Die Fahrerin wurde schwer verletzt in das Krankenhaus Rothenburg eingeliefert. Zur Bergung musste die Kreisstraße kurzfristig voll gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden von 3000 Euro.

201801463439 06.12./Alkoholisiert verunfallt Munster: Eine Fahrt unter Alkoholeinfluss endete für einen 19-jährigen Bad Soodener am späten Nikolausabend auf dem Polizeirevier. Nachdem er zuvor mit seinem Pkw in der Straße Am Park in Munster auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern geriet, von der Fahrbahn abkam und dabei einen Laternenmast und Zaunpfeiler und Vorgärten beschädigte wurde die Polizei zur Unfallaufnahme hinzugezogen. Bei dem Fahrzeugführer wurde Alkoholeinfluss festgestellt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,99 Promille. Auf dem Polizeikommissariat Munster wurde eine Blutprobenentnahme veranlasst und sein Führerschein sichergestellt. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Gesamtschaden wird mit ca. 17700 Euro beziffert.

Telefon +49 5191 / 9380-104

