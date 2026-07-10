Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Fahrraddieb nach kurzer Fahndung gestellt ++ Einbruch in Wohnhaus - Schmuck gestohlen ++ Schwerer Frontalzusammenstoß auf der B 75 ++ Motorradfahrer bei Unfall auf der A1 verletzt ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Fahrraddieb nach kurzer Fahndung gestellt ++

Heeslingen/Zeven. Gestern gegen 19.43 Uhr wurde die Polizei zu einem Hof in Heeslingen gerufen, nachdem ein Mann auf seiner Videoüberwachung beobachtet hatte, wie eine männliche Person das Grundstück betrat, sich umsah und anschließend ein Fahrrad entwendete.

Im Rahmen der Fahndung konnten Polizeibeamte das gestohlene Fahrrad rund eine Stunde später an der Landesstraße zwischen Heeslingen und Zeven bei einem 16-jährigen Jugendlichen auffinden. Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Das Fahrrad konnte dem rechtmäßigen Eigentümer wieder ausgehändigt werden.

++ Einbruch in Wohnhaus - Schmuck gestohlen ++

Rotenburg. Unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen dem 08.07., 11.30 Uhr, und dem 09.07., 15.20 Uhr, in ein Wohnhaus im Birkenweg ein.

Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut und flüchteten anschließend mit Schmuck. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Rotenburg unter 04261 9470 zu melden.

++ Schwerer Frontalzusammenstoß auf der B 75 ++

Hassendorf. Gestern gegen 13.26 Uhr kam es auf der B 75 zwischen Hassendorf und Rotenburg zu einem schweren Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr.

Nach derzeitigem Stand geriet ein 69-jähriger Fahrer eines VW Golf aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem VW Passat eines 37-jährigen Mannes.

Der 37-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Die 77-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers wurde leicht verletzt. Der 69-jährige Fahrer blieb unverletzt.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

++ Motorradfahrer bei Unfall auf der A1 verletzt ++

BAB 1/Elsdorf. Gestern gegen 20.17 Uhr kam es im Bereich der Anschlussstelle Elsdorf in Fahrtrichtung Bremen zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach derzeitigem Stand wollte ein 20-jähriger Motorradfahrer mit seiner Suzuki auf die Autobahn auffahren. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er in einer Kurve die Kontrolle über sein Motorrad, stürzte im Bereich des Sichtdreiecks und schleuderte gemeinsam mit seiner Maschine auf den linken Fahrstreifen der Autobahn.

Der 20-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Unfallaufnahme mussten die Anschlussstelle sowie die Richtungsfahrbahn Bremen zeitweise voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell