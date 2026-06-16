Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Versuchter Einbruch in Praxis
Menden (ots)
Unbekannte Täter versuchten sich zwischen Freitag- und Montagnachmittag über ein Fenster Zutritt zu einer Zahnarztpraxis an der Querstraße zu verschaffen. Dies misslang. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Einbruchdiebstahls und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Menden unter 02373/9099-0 entgegen. (dill)
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