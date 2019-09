Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Unfallflucht unter Alkoholeinfluss ++ Einbruchsdiebstähle

Rotenburg (Wümme) (ots)

Sottrum: In der Nacht zu Sonntag kam es auf einem Parkplatz in der Straße "An der Bahn" gegen 00.00 Uhr zu einem Unfall beim Ausparken. Der 23-jährige Verursacher fuhr mit seinem Pkw jedoch davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Grund dafür dürfte seine erhebliche Alkoholisierung gewesen sein, die etwas später im Zuge der polizeilichen Ermittlungen festgestellt werden konnte. Die festgestellte Atemalkoholkonzentration lag bei knapp über 2 Promille, woraufhin die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wird und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet wird. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Rotenburg: Zwischen 07.15 - 18.55 Uhr kam es in der Knochenbergstraße zu einem Einbruch. Vermutlich zwei unbekannte Täter drangen über ein rückwärtiges Fenster in ein Wohnhaus ein und durchsuchten nahezu alle Räumlichkeiten. Ob die Täter etwas mitgehen ließen ist noch nicht bekannt. Daher kann auch der Gesamtschaden noch nicht beziffert werden.

Brockel/Wensebrock: Von Freitag auf Samstag kam es in Wensebrock zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Unbekannte hatten ein Fenster aufgehebelt, um ins Wohnhaus zu gelangen. Im Haus durchwühlen sie Schränke und entwenden u.a. Schmuck. Der Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Rotenburg

ESD

Telefon: 04261/947-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell