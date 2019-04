POL-ROW: Polizeibericht ++Erneutes Fahren ohne Führerschein++Parken ist nicht leicht++schneller Roller++Unfall mit zwei Leichtverletzten

Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg (ots)

Am Vormittag des 11.04.2019 wurde in der Straße Hemphöfen ein PKW durch die Rotenburger Polizei angehalten. Der 28-jährige Fahrer konnte bei der Kontrolle keinen Führerschein vorzeigen. Eine Überprüfung ergab, dass gegen ihn bereits mehrfach wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt wurde. Weiter bestanden Erkenntnisse im Bereich der Betäubungsmittelkriminalität über den Rotenburger. Die Fahrt wurde beendet. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein.

Ebenfalls am Vormittag des 11.04.2019 versuchte eine 46-jährige, ihren PKW in eine Parklücke am Fahrbahnrand der Goethestr. in Visselhövede einzuparken. Die Visselhövederin fuhr dabei rückwärts gegen den hinter ihr eingeparkten PKW, verlor die Nerven und fuhr anschließend auch noch gegen den vor ihr geparkten Wagen. Alle drei Fahrzeuge wurden beschädigt, der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro.

Ein untypischer Parkplatzunfall ereignete sich am 11.04.19 gegen 14:00 Uhr auf einem Supermarktparkplatz in der Marktstraße in Bremervörde. Der 81-jährige Fahrer eines PKW kam beim Ausparken ungewollt auf das Gaspedal und beschleunigte dermaßen, dass er zwei Bordsteine überfuhr und nach ca. 15 Metern ungebremst gegen einen Baum fuhr. Er selbst und seine ebenfalls 81-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt, am PKW entstand Totalschaden.

Am Abend des 11.04.19 fiel den Beamten der Sottrumer Polizei ein Motorroller auf, der in der 30-Zone der Bahnhofstr. auffällig schnell unterwegs war. Als die Polizisten die Verfolgung aufnahmen, stellten sie eine Geschwindigkeit von gut 70 km/h fest. Bei der Kontrolle konnte der 15-jährige Fahrer lediglich eine Prüfbescheinigung vorweisen und fuhr somit ohne erforderliche Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde untersagt, gegen den Sottrumer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Gegen 20:30 Uhr ereignete sich in Hellwege ein Verkehrsunfall, bei dem Fahrer und Sozius eines Leichtkraftrades leicht verletzt wurden. Eine 53-jährige Hellwegerin befuhr den Bremer Damm und bog mit ihrem PKW nach links auf ihre Grundstückszufahrt ab, ohne das hinter ihr fahrende Leichtkraftrad zu bemerken. Dessen Fahrer wurde im Überholvorgang von dem Abbiegevorgang überrascht und konnte nicht mehr reagieren. Es kam zum Zusammenstoß und folgendem Sturz, bei dem sich der 17-jährige Fahrer aus Hellwege und seine 16-jährige Beifahrerin aus Bötersen aufgrund der getragenen Schutzkleidung lediglich Prellungen zuzogen. Am PKW entstand ein Sachaden von ca. 2500 Euro, das Leichtkraftrad war nicht mehr fahrbereit.

