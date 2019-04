Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Rotenburg/Visselhövede Autofahrt mit Folgen

Rotenburg (Wümme) (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag führte die Polizei Rotenburg in Visselhövede eine Verkehrskontrolle bei einer Fahrzeugführerin durch, welche zuvor aufgrund ihrer Fahrweise aufgefallen war. Bei der Kontrolle konnten die Beamten feststellen, dass die 32jährige Fahrerin des Pkw erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Zudem wurde in dem Fahrzeug ein offensichtlich nicht zugelassenes Elektroschockgerät in Form einer Taschenlampe festgestellt. Nun muss sich die Fahrzeugführerin den Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Verstoßes gegen das Waffengesetz stellen.

