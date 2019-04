Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Bremervörde Missglücktes Parkmanöver

Rotenburg (Wümme)/ Bremervörde (ots)

Am 10.04.2019 hat sich zwischen 12:10 Uhr und 14:15 Uhr ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz der Volksbank in der Alten Straße in Bremervörde ereignet. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer ist vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit einem schwarzen Opel Astra zusammengestoßen, der in einer Parklücke abgestellt war. Am Opel entstand dadurch ein längerer Lackkratzer auf der Fahrerseite. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden am Pkw auf 1500 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne den Vorfall zu melden. Die Polizei Bremervörde ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Mögliche Zeugen des Unfalls können sich bei der Polizei Bremervörde unter der Telefonnummer 04761/99450 melden.

