POL-ST: Wettringen, Verkehrsunfall am Sonntagabend

Wettringen (ots) - An der Bundesstraße 70 im Bereich der Dorfbauerschaft hat sich am späten Sonntagabend (02.12.2018) ein Verkehrsunfall ereignet. Ein mit drei jungen Ochtrupern besetzter PKW war gegen 23.40 Uhr von der Metelener Straße zur B 70 gefahren. Dort angekommen, fuhr der 24-jährige Beschuldigte mit dem PKW geradeaus über die Einmündung hinweg, direkt in den Straßengraben. Der Fahrer sowie zwei 17 und 18 Jahre alte Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen. Der Sachschaden am PKW wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 24-jährige Ochtruper nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Auch die Zulassung des Fahrzeugs lässt einige Fragen offen. Hinten war kein Kennzeichen angebracht und vorne eines, das als gestohlen gemeldet worden war. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

