POL-ST: Rheine-Mesum, Betrug

Rheine (ots) - Ein Gewinn in Höhe von 49.000 Euro sollte nach Angaben eines unbekannten Telefonanrufers am Wochenende in Mesum übergeben werden. Diese scheinbar erfreuliche Nachricht war bei einem 38-Jährigen am Samstagmorgen (01.12.2018), gegen 10.00 Uhr, eingegangen. Die Übergabe am Wohnort sollte mit einem Geldtransporter am nächsten Morgen erfolgen. Darauf wartete der Mesumer vergeblich. Gegen 15.00 Uhr klingelte erneut das Telefon. Es müsse vor der Übergabe noch der Geldtransporter bezahlt werden, erklärte der Anrufer. Daher solle der Mesumer 900 Euro in Form von Geldwertkarten entrichten. Nachdem er die Karten besorgt hatte, übermittelte er die entsprechenden Codes. Auf den angekündigten Geldtransporter wartete er wiederum vergeblich. Es folgte wieder ein Anruf. Dreisterweise wurde von einem erneuten Gewinn und nun insgesamt 69.000 Euro gesprochen. Dem Geschädigten war klar, es handelt sich um Betrüger. Er erstattete eine Anzeige bei der Polizei. Sie appelliert: Überprüfen Sie genau, ob Sie an einem Gewinnspiel teilgenommen haben. Seien Sie misstrauisch, wenn Sie aufgefordert werden, im Voraus Geld oder Wertkarten zu überweisen bzw. zu übersenden. Geben Sie keine persönlichen Daten weiter. Notieren Sie sich angezeigte Telefonnummern. Legen Sie im Zweifelsfall einfach auf. Setzen Sie sich mit ihrer örtlichen Polizei in Verbindung, wenn Sie den Verdacht auf einen Betrug haben.

