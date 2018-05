POL-ROW: Blitzer in Weertzen beschädigt

Zeven (ots) - Die Polizei Zeven sucht Zeugen für eine Sachbeschädigung an der stationären Geschwindigkeitsmessanlage an der Landesstraße 142 in Höhe der Ostebrücke in 27404 Heeslingen, Ortsteil Weertzen. Am Donnerstag, dem 03. Mai 2018, wurde in der Zeit von 14.42 Uhr bis 15.50 Uhr rote Lackfarbe auf die Messoptiken aufgebracht und somit die Anlage beschädigt. Zeugen, die Hinweise auf den Täter/die Täterin geben können oder Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04281-93060 zu melden.

