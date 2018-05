POL-ROW: ++ Von der Maitour direkt ins Polizeigewahrsam - 28-Jähriger droht Polizeibeamten ++ Kräftiger Fahrraddieb ++ Betrunkener Autofahrer fährt zu dicht auf Streifenwagen auf ++

Rotenburg (ots) - Von der Maitour direkt ins Polizeigewahrsam - 28-Jähriger droht Polizeibeamten

Rotenburg. Obwohl die diesjährige Maitour zum Bullensee im Großen und Ganzen ruhig verlaufen ist, musste die Rotenburger Polizei den einen oder anderen Maiwanderer doch zur Raison rufen. So meinte ein 28-jähriger Rotenburger am Dienstagabend als Unbeteiligter die Maßnahmen der Polizei bei einer Schlägerei auf der Bullenseestraße stören zu müssen. Dem alkoholisierten Mann wurde mehrfach ein Platzverweis erteilt. Als er dem nicht nachkam, war für ihn die Maitour zu Ende. Die Beamten nahmen den renitenten Mann in Gewahrsahm. Dabei versuchte er einen der eingesetzten Polizeibeamten zu schlagen. Der 26-jährige Beamte zog sich Verletzungen an seinem Arm zu und musste im Diakonieklinikum ärztlich versorgt werden. Auf der Polizeiwache drohte der Unruhestifter später den Beamten persönlich mit Gewalt und versuchte dadurch seine Ingewahrsnahme und auch eine Blutprobe zu verhindern. Als sich der 28-Jährige wieder beruhigt hatte, wurde er noch am gleichen Abend auf freien Fuß gesetzt. Er muss sich jetzt wegen eines Widerstandes gegen Polizeibeamte verantworten.

Kräftiger Fahrraddieb

Zeven. Am Abend vor dem 1. Mai hat ein unbekannter Fahrraddieb vom Veranstaltungsgelände "Hinter der Ahe" ein angeschlossenes Trekkingrad gestohlen. Das gelb-schwarze Rad der Marke Pegasus Avanti Sport war zwischen 18.30 Uhr und 22.30 Uhr mit einem Spiralschloss an ein hölzernes Geländer angeschlossen. Der unbekannte Dieb hob es vermutlich aus dem Erdreich und streifte das Schloss ab. Sachdienliche Hinweise bitte an die Zevener Polizei unter Telefon 04281/93060.

Betrunkener Autofahrer fährt zu dicht auf Streifenwagen auf

Bremervörde/Elm. Wegen seiner ungewöhnlichen Fahrweise ist ein 36-jähriger Autofahrer aus Portugal in der Nacht zum Mittwoch einer Streifenbesatzung der Bremervörder Polizei aufgefallen. Zunächst fuhr der Mann auf der Elmer Landstraße mit seinem VW Transporter sehr dicht auf den Streifenwagen auf. Die Beamten fuhren rechts ran und ließen den Bus passieren. Dann schauten sich die Polizisten die Sache von hinten an. Der Fahrer blinkte zunächst rechts, fuhr aber geradeaus weiter. Bis nach Bremervörde überschritt er mehrfach die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit. In der Neuen Straße war für ihn die Fahrt beendet. Bei der Verkehrskontrolle zeigte sich, dass der 36-Jährige vor Fahrtantritt Alkohol getrunken hatte. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über einem Promille an. Auf der Polizeiwache wurde dem Portugiesen eine Blutprobe und auch der Fahrzeugschlüssel für den VW Bus abgenommen.

