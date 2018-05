POL-ROW: ++ Ladendieb gibt Hackengas ++ Teure E-Bikes aus Garage gestohlen ++ Junger Wiederholungstäter fährt betrunken Auto ++ Autofahrer fährt unter Kokaineinfluss ++

Rotenburg (ots) - Ladendieb gibt Hackengas

Scheeßel. Am Donnerstagnachmittag ist ein bislang noch unbekannter Ladendieb nach seiner Tat aus einem Drogeriemarkt an der Harburger Straße getürmt. Der Mann hatte gegen 17.30 Uhr vermutlich Ware in seinem Rucksack veschwinden lassen und an der Kasse lediglich Rasierklingen bezahlt. Beim Verlassen ertönte dann der Diebstahlalarm. Als er Mann darauf angesprochen wurde, ergriff er sofort zu Fuß die Flucht. Was der Unbekannte gestohlen hat, ist noch nicht bekannt. Er wird als 170 cm großer, ungefähr 30 Jahre alter, dunkelhäutiger Mann mit kurzen, schwarzen Haaren beschrieben. Er trug eine schwarze Lederjacke, eine Tarnhose und eine Sonnenbrille mit weißem Gestell. Sachdienliche Hinweise bitte an die Scheeßeler Polizei unter Telefon 04263/985950.

Teure E-Bikes aus Garage gestohlen

Zeven. Aus einer Garage an der Bremer Straße haben unbekannte Täter am Donnerstag zwei Herren-Trekking-E-Bikes mitsamt Ladegeräten, einen Laubbläser, einen 20-Liter-Dieselkanister und ein weiteres Ladegerät gestohlen. Die Tat dürfte sich zwischen 12.30 Uhr und 14.30 Uhr ereignet haben. Daher könnten Zeugen den Abtransport der hochwertigen E-Bikes beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise bitte unter Telefon 04281/93060.

Junger Wiederholungstäter fährt betrunken Auto

Sittensen. Eine Streifenbesatzung der Zevener Polizei hat am Donnerstagabend einen 20-jährigen Autofahrer aus Zeven erwischt, der zum Zeitpunkt der Verkehrskontrolle erheblich unter Alkoholeinwirkung stand und den Beamten wegen mehrerer Alkoholfahrten in den zurückliegenden Monaten hinlänglich bekannt ist. Am Donnerstag, kurz nach 23 Uhr tauchte der junge Mann in der Stader Straße als Fahrer des Wagens seiner Freundin auf. Die Polizisten erkannten ihn und wussten auch, dass er mittlerweile nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ohne Probleme stoppten sie das Fahrzeug. Bei der Kontrolle zeigte sich schnell, dass der 20-Jährige auch diesmal betrunken am Steuer saß. Ein Atemalkoholtest gab einen Wert von über 1,7 Promille an. Die Fahrzeughalterin saß währenddessen auf dem Beifahrersitz. Dem jungen Mann wurde auf der Polizeiwache eine Blutprobe abgenommen. Die Fahrzeugschlüssel musste er auch abgeben. Weil die Halterin des Fahrzeugs wusste, das ihr Freund keine Fahrerlaubnis besitzt und er vor Fahrtantritt reichlich Alkohol getrunken hatte, wurde auch gegen sie ein Strafverfahren eingeleitet.

Autofahrer fährt unter Kokaineinfluss

Sittensen. In der Nacht zum Freitag gegen 1.20 Uhr hat eine Streifenbesatzung der Zevener Polizei die Drogenfahrt eines 28-jährigen Autofahrers aus Sittensen gestoppt. In der Stader Straße hielten die Beamten seinen Wagen an. Bei der Kontrolle zeigte sich, dass der Mann unter Drogeneinfluss zu stehen schien. Ein Urintest gab den Polizisten Recht. Er bestätigte den Konsum von Kokain. Der 28-Jährige räumt den Vorwurf im Gespräch mit den Polizisten ein. Ihm wurde auf der Polizeiwache eine Blutprobe abgenommen.

Unfall in der Goethestraße - Radlerin wurde übersehen

Rotenburg. Am Donnerstagnachmittag ist eine 26-jährige Radfahrerin aus Rotenburg bei einem Verkehrsunfall in der Bergstraße verletzt worden. Eine 45-jährige Autofahrerin aus Schneverdingen war gegen 14 Uhr mit ihrem VW Polo von einem Grundstück auf die Bergstraße gefahren. Dabei stieß sie mit der von rechts kommenden und auf dem linken Angebotsstreifen für Radfahrer fahrenden Frau zusammen. Die Radlerin kam zu Fall und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Sie wurde mit dem Rettungswagen in das Diakonieklinikum gebracht. Bei dem Unfall entstand zudem ein Sachschaden von über eintausend Euro.

