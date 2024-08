Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Zeuge ergriff Ladendieb ++ Buchholz/Trelde - Auffahrunfall

Tostedt (ots)

Zeuge ergriff Ladendieb

Ein 32-jähriger Mann hat am Sonntag, 25.8.2024, gegen kurz nach 17 Uhr, einen Ladendiebstahl in der Tankstelle an der Kastanienallee begangen. Nachdem der Mann zunächst um Wasser gebeten hatte, griff er sich mehrere Getränkeflaschen und flüchtete damit aus dem Verkaufsraum. Ein Zeuge, der gerade sein Fahrzeug betankte, bekam den Vorfall mit und lief dem Ladendieb hinterher. Auf der anderen Straßenseite brachte er ihn zu Boden und anschließend zurück in den Verkaufsraum, wo er kurz danach von der zwischenzeitlich alarmierten Polizei übernommen wurde.

Buchholz/Trelde - Auffahrunfall

Auf der B 75 kam es am Sonntag, 25.8.2024, zu einem Auffahrunfall. Gegen 10:10 Uhr wollte ein 58-jähriger Mann mit seinem PKW von der B75 nach rechts auf die B3 in Richtung Rade abbiegen. Im Einmündungsbereich musste er stoppen, um einen querenden Radfahrer gewähren zu lassen. Dies bemerkte ein hinter ihm fahrender 44-Jähriger zu spät. Er fuhr auf. Hierbei wurde die 60-jährige Beifahrerin des 58-jährigen leicht verletzt. An den beiden PKW entstand ein Schaden von insgesamt rund 4000 EUR.

