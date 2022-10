Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemitteilung der PI Harburg für den Zeitraum Freitag, 21.10.2022 12:00 Uhr bis Sonntag, 23.10.2022 12:00 Uhr

Buchholz (ots)

Fahren unter Einfluss von Alkohol

Der 29- jährige Fahrzeugführer wurde in den frühen Sonntagmorgenstunden, gegen 02:40 Uhr, in Buchholz kontrolliert. Er führte einen VW Transporter im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl er unter einer Alkoholbeeinflussung stand. Eine Alkoholmessung ergab einen Wert von 1,89 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen. Dem Fahrzeugführer erwartet nun ein Strafverfahren.

Buchholz - Ladendiebstahl

Zwei unbekannte Täter versteckten Tabakware in einer mitgeführten Tüte und verließen nacheinander den Kassenbereich des famila Marktes. Ein dritter Täter wartete in einem silbernen Audi A3 auf dem dortigen Parkplatz, mit dem die drei Täter anschließend in unbekannte Richtung flüchteten. Zeitgleich wurde ein Täter bei einem Ladendiebstahl eines Laptops im Wert von 830EUR im benachbarten Media Markt auf frischer Tat erwischt. Die Tat konnte durch den Ladendetektiv beobachtet werden und der Täter wurde gestellt. Ob ein Tatzusammenhang besteht ist derzeit unklar. Personen, die Hinweise zu dem flüchtenden Fahrzeug und/oder Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Buchholz unter 04181- 2850 zu melden.

Buchholz - Sachbeschädigung Pkw

In der Nacht von Freitag auf Samstag zerkratzte ein unbekannter Täter mit einem spitzen Gegenstand vier hintereinander in der Margarethenstraße am rechten Fahrbahnrand geparkte Kraftfahrzeuge. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Harburg unter der Telefonnummer 04181-2850 zu melden.

Wistedt - Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstagmorgen zeigte der 47-jährige Fahrzeugführer im Rahmen einer Verkehrskontrolle seinen europäischen Kartenführerschein vor, welcher diverse Fälschungsmerkmale aufwies. Es handelte sich hierbei um eine Totalfälschung. Ein gesondertes Verfahren wegen des Fahren ohne Fahrerlaubnis wird gegen den Beschuldigten eingeleitet.

Neu Wulmstorf - Fahren unter Alkohol

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf der Autobahn 1 stellten die Polizeibeamten am Freitagabend Alkoholbeeinflussung bei einem 34-jährigen Pkw-Führer aus Neu Wulmstorf fest. Eine Alkoholmessung ergab einen Wert von 2,15 Promille. Der Fahrer hat nun mit einem Strafverfahren zu rechnen. Zudem wurde sein Führerschein einbehalten.

Buchholz - Fahren ohne Pflichtversicherung

Wer mit einem E-Scooter im öffentlichen Verkehrsraum fahren möchte, muss für diesen grundsätzlich eine Haftpflichtversicherung abschließen und dies mit einem Versicherungskennzeichen auf dem E-Scooter kenntlich machen. Am Freitagnachmittag wurde ein 27-Jähriger aus Hamburg ohne ein solches Kennzeichen kontrolliert. Eine Versicherung für das Fahrzeug bestand nicht. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Es wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Die Polizei bittet alle Bürger/innen, sich vor der Anschaffung von sog. Elektrokleinstfahrzeugen, über die rechtlichen Voraussetzungen zu informieren.

Daerstorf - Verkehrsunfall zwischen Pkw und Radfahrer

Am Samstagmittag befuhr eine 56-Jährige die Elstorfer Straße in Daerstorf, als ein 56-Jähriger Radfahrer die Straße überqueren wollte. Trotz Ausweichversuch der 56-Jährigen kam es zu einem Zusammenstoß, wobei der Radfahrer leicht verletzt wurde. Er wurde durch einen Rettungswagen versorgt.

Seevetal - Fußgänger von Pkw angefahren

Am Samstagmorgen kam es in der Ohlendorfer Straße in Seevetal zu einem Unfall. Ein 81-Jähriger war im Begriff fußläufig die Straße zu überqueren, als eine 67-jährige Fahrzeugführerin von einem Supermarktparkplatz auf die Fahrbahn einfuhr. Dort kam es zur Kollision mit dem Fußgänger, der nach dem Unfall verletzt in ein Krankenhaus transportiert werden musste.

Winsen - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmittel

Am Samstag kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Winsen gegen 20:30 einen PKW im Stadtgebiet Winsen (Luhe). Sie stellten dabei fest, dass der 35-jährige männliche Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Marihuana stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

A39 - Dieseldiebstahl

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es auf dem Rastplatz "Busschewald" an der A39 zu einem Dieseldiebstahl. Die unbekannten Täter haben ca. 200 l Diesel aus dem verschlossenen Tank eines dort geparkten LKW entwendet und konnten sich anschließend unerkannt vom Tatort entfernen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei dem Polizeikommissariat BAB Winsen (Luhe) unter der Telefonnummer 04171-796200 zu melden.

Winsen (Luhe) - Ingewahrsamnahme nach Platzverweis

Ein 36-jähriger Mann erschien am Wochenende mehrfach an der Anschrift seiner Ex-Partnerin in Winsen (Luhe), nachdem sich das Paar getrennt hatte. Hierbei war der Mann stark alkoholisiert und verließ trotz Aufforderung der Ex-Partnerin nicht die Örtlichkeit. Die hinzugerufenen Polizeibeamten sprachen gegen den Mann einen Platzverweis aus. Da der Mann nach einigen Stunden trotz Platzverweis an die Anschrift der Ex-Partnerin zurückkehrte, wurde er für die Nacht in Gewahrsam genommen.

Wulfsen - Trunkenheit im Verkehr, Sachbeschädigung

Am Samstagabend befuhr ein 40-jähriger Mann mit seinem Fahrrad die Dorfstraße in Wulfsen und trat mit seinem Fuß im Vorbeifahren den Außenspiegel eines geparkten Pkw ab. Aufgrund von Zeugenhinweisen konnte der Täter an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab 1,77 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und entsprechende Verfahren wurden gegen ihn eingeleitet.

L234 Putensen - Oldendorf - schwerer Verkehrsunfall

Am Sonntagmorgen, gegen 06:00 Uhr, kam ein Paar auf dem Weg nach Hause zwischen den Ortschaften Putensen und Oldendorf aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Die 52-jährige Fahrerin wurde hierdurch im Fahrzeug eingeklemmt und konnte erst durch ein schweres Gerät der Feuerwehr befreit werden. Die Fahrerin sowie der 52-jährige Beifahrer wurden schwer verletzt. Sie wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Die Landstraße war für ca. 2 Stunden beidseitig gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell