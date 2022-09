Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Wochenendmeldung

Landkreis Harburg (ots)

Wistedt: Einbruch in Wohnhaus

In der Zeit von Donnerstag, 01.09.2022, ca. 20 Uhr bis zum 02.09.2022, 07.30 Uhr brachen unbekannte Täter die Kellertür eines Einfamilienhauses in der Bremer Straße auf und durchsuchten das Haus im Anschluss nach Stehlgut. Wer zur Tatzeit Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten sich mit der Polizei in Buchholz unter 04181-2850 in Verbindung zu setzen.

Handeloh: Trunkenheit im Verkehr

Am Freitag, 02.09.2022, 21.05 Uhr, wird bei der Kontrolle einer 42-jährigen Fahrzeugführerin aus Hamburg Alkoholgeruch festgestellt. Eine anschließende Kontrolle ergibt eine vorwerfbare Atemalkoholkonzentration von 0,37 mg/l, entsprechend 0,74 Promille. Die Dame erwartet nun ein 4-wöchiges Fahrverbot, sowie ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro.

Tostedt: Trunkenheit im Verkehr

Am Sonntag, 04.09.2022, 00.18 Uhr, kontrollierten Beamte der Tostedter Polizei einen 34-jährigen in seinem PKW. Auch hier wurde Alkoholbeeinflussung festgestellt. Allerdings lag hier der Wert bei 1,58 Promille, so dass eine Blutprobe entnommen und der Führerschein gleich vor Ort beschlagnahmt wurde.

Jesteburg: Trunkenheit im Verkehr

Ebenfalls am Sonntag, 02.38 Uhr wurde in Jesteburg in der Schützenstraße ein 44-jähriger als Fahrzeugführer einer landwirtschaftlichen Maschine festgestellt. Auch hier lag Alkoholbeeinflussung vor. Bei dem festgestellten Wert von 1,36 Promille wurde auch hier eine Blutprobe entnommen und der Führerschein gleich vor Ort einbehalten.

Winsen: Trunkenheit im Verkehr

Am Samstag um 15:10 Uhr wurde durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer ein Wohnmobil mit auffälliger Fahrweise auf der K87 in Richtung Winsen (Luhe) mitgeteilt. In der Ortschaft Borstel konnte das Wohnmobil durch Beamte der Polizei Winsen (Luhe) angehalten und kontrolliert werden. Hierbei wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,79 Promille. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Blutprobe wurde entnommen. Zeugen der Fahrt werden gebeten sich telefonisch beim Polizeikommissariat Winsen (Luhe) unter der Telefonnummer 04171-7960 zu melden.

Seevetal / Maschen: PKW Diebstahl

Am 03.09.2022 wurde die Lebensgefährtin des Eigentümers eines Porsche 911 Carrera im Haulandsweg gegen 04:00 Uhr durch den markanten Klang des Sportwagens geweckt, obwohl sich ihr Lebensgefährte bei ihr befand. Diebe hatten das Fahrzeug, trotz einer zusätzlich angebrachten Pedalkralle, entwendet. Der Eigentümer nahm sofort mit einem anderen Pkw die Verfolgung auf, konnte seinen Porsche jedoch nicht mehr feststellen. Der Porsche Carrera Cabriolet, Baujahr 1995, Kennzeichen WL-CC 993, hat eine sehr seltene grün graue Lackierung und einen Wert von ca. 80.000,- Euro. Hinweise zu dem Pkw nimmt die Polizei Seevetal unter 04105/6200 entgegen.

Pkw-Brand auf der A7

Am frühen Samstagabend gerät auf der A7 zwischen den Anschlussstellen Garlstorf und Egestorf ein Pkw, Cabriolet, möglicherweise aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Die 24-jährige Fahrzeugführerin habe den anfänglich qualmenden Pkw noch auf den Standstreifen lenken können. Den beiden Fahrzeuginsassen gelingt, das Fahrzeug unversehrt zu verlassen. Sie löschen den nunmehr brennenden Motorraum noch vor Eintreffen der alarmierten Feuerwehr eigenständig ab. Für die Dauer der Folgemaßnahmen zur Brandschutzsicherung durch die Feuerwehr Garlstorf bleibt der Hauptfahrstreifen gesperrt.

Seevetal: Trunkenheit auf der Autobahn 7 In der Nacht von Samstag auf Sonntag wird durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer ein in Schlangenlinien fahrender Pkw auf der A7 zwischen den Anschlussstellen Seevetal-Ramelsloh und Thieshope gemeldet. Nur wenige Minuten nach Eingang der Meldung stellen die alarmierten Beamten des Autobahnkommissariats Winsen (Luhe) den schwarzen Mercedes mit Hamburger Zulassung fest. Sie können beobachten wie der Pkw bei Verlassen der Autobahn im Kurvenbereich mehrfach nach rechts in den Grünbereich neben der Fahrbahn gerät. Während der Kontrolle fällt es dem 56-jährigen Fahrzeugführer schwer, sich klar zu artikulieren und sich eigenständig auf den Beinen zu halten. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergibt 1,98 Promille. Im Rahmen der folgenden polizeilichen Maßnahmen gibt sich der Beschuldigte den Beamten gegenüber beleidigend und unkooperativ. Es werden mehrere Verfahren, u.a. wegen Trunkenheit im Verkehr, eingeleitet und der Führerschein sichergestellt.

Schwerer Verkehrsunfall auf der A39

Am frühen Sonntagmorgen ereignet sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der A39 in Richtung Lüneburg kurz hinter dem Maschener Kreuz. Ein 49-jähriger Lüneburger lässt sich offenbar ablenken und erkennt zu spät den vor ihm fahrenden Kleinwagen. Er fährt auf den Pkw der 43-jährigen Fahrzeugführerin aus dem Landkreis Lüneburg auf. Beide Fahrzeuge geraten ins Schleudern. Der Kleinwagen der Frau kommt infolgedessen nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlägt sich. Die Fahrzeugführerin wird eingeklemmt und muss mit schwerem Gerät von den Rettungskräften der Feuerwehr aus dem Fahrzeugwrack befreit werden. Der Unfallverursacher schleudert gegen die Mittelschutzplanke und kommt etwa 100m weiter zum Stehen. Beide Insassen des unfallverursachenden Pkw wie auch die Frau aus dem Kleinwagen werden mit schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Für die Bergungs- und Reinigungsarbeiten muss die Richtungsfahrbahn Lüneburg für gut drei Stunden, die Fahrtrichtung Hamburg zur Beseitigung herumliegender Trümmerteile eine knappe Stunde gesperrt werden.

