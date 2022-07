Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Harburg für das Wochenende 15.07.2022, 12:00 Uhr bis 17.07.2022, 12:00 Uhr

Tostedt (ots)

Brand eines Pkw

In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 02:15 Uhr, gerät auf dem Parkplatz des Friedhofs am Himmelsweg ein Pkw Audi A3 in Brand. Durch die alarmierte Feuerwehr kann der Brand gelöscht werden. Der Pkw wird insbesondere im Innenraum stark beschädigt. Hinweise auf die Brandursache liegen noch nicht vor.

Hanstedt - Trunkenheitsfahrt infolge Drogen, Verstoß Pflichtversicherungsgesetz und Besitz/Erwerb von Betäubungsmitteln

Am späten Freitagabend kontrollierten Beamte in Hanstedt eine Person auf einem E-Scooter ohne Versicherungsplakette, welcher die Winsener Straße befuhr. Im weiteren Verlauf der Kontrolle wurden Betäubungsmittel bei der Person aufgefunden. Es ergab sich außerdem der Verdacht, dass die Person während der Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Mehrere Strafverfahren wurden eingeleitet.

Winsen (Luhe) - Verkehrsunfallflucht

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es im Tönnhäuser Weg 29 in Winsen (Luhe) zu einer Verkehrsunfallflucht mit erheblichem Sachschaden an einen Pkw. Der Verursacher fuhr vermutlich mit seinem Pkw aus Richtung Drage kommend in Richtung Winsen und streifte hierbei einen dort parkenden Pkw. Es ist davon auszugehen, dass der verursachende Pkw großflächig an der rechten Fahrzeugseite beschädigt ist. Hinweise können bei der Polizei Winsen (Luhe) unter der Telefonnummer 04171-796-0 mitgeteilt werden.

Winsen (Luhe) - Sachbeschädigung

Am Samstagnachmittag wütete eine männliche, 29-jährige Person in der Bahnhofstraße in Winsen und zerkratzte diverse Schaufensterscheiben ansässiger Läden sowie Türen und Fenster von Wohnhäusern. Durch Hinweise von Augenzeugen konnte der Täter gefasst werden. Der verhaltensauffällige Täter wurde durch einen Arzt begutachtet und später in einer psychiatrischen Klinik untergebracht.

BAB 39 (AS Maschen) - Trunkenheitsfahrt

Am Samstag gegen 22:20 Uhr wurde nach Meldung von Fahrauffälligkeiten durch einen Verkehrsteilnehmer der Führer eines auf der BAB39 in Fahrtrichtung Hamburg fahrenden Pkw an der Anschlussstelle Maschen angehalten und kontrolliert. Bei dem 33-jährigen männlichen Fahrzeugführer wurde Atemalkoholgeruch wahrgenommen. Ein anschließend bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,54 Promille. Es folgte eine Blutprobenentnahme. Der Führerschein wurde sichergestellt, ein Strafverfahren wurde eingeleitet

