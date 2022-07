Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Wohnmobil gestohlen ++ Tostedt - Widerstand geleistet ++ Salzhausen - Mit Schulbus Kinderkarre umgekippt ++ Buchholz - Volltrunken verunfallt

Neu Wulmstorf (ots)

Wohnmobil gestohlen

In der Theodor - Heuss - Straße haben Unbekannte in der Zeit zwischen dem 11.7.2022, 20 Uhr und dem 13.7.2022, 18 Uhr ein Fiat-Wohnmobil der Marke Weinsberg gestohlen. Das Fahrzeug stand am Fahrbahnrand. Es trägt das Kennzeichen WL-MD 32. Der Wert des Mobils wird auf rund 44.000 EUR geschätzt. Zeugen, die beobachtet haben, wie das Fahrzeug entfernt wurde, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 040 33441990 bei der Polizei Neu Wulmstorf zu melden.

Tostedt - Widerstand geleistet

Ein 20-jähriger Mann ist am Donnerstag, 14.7.2022 gegen kurz nach Mitternacht gemeldet worden, weil er an der Weller Straße immer wieder auf die Fahrbahn gelaufen war und versucht hatte, Fahrzeuge anzuhalten. Als Beamte vor Ort eintrafen und den Sachverhalt aufnehmen wollten, schlug der 20-Jährige gegen den Funkstreifenwagen. Daraufhin wurde er fixiert, wogegen er sich heftig wehrte. Unter anderem schlug und trat er nach den Beamten und spuckt sie an.

Der 20-jährige wurde in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Salzhausen - Mit Schulbus Kinderkarre umgekippt

Auf der Lüneburger Straße kam es am Mittwoch, 13.7.2022, gegen 8:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Der 66-jährige Fahrer eines Schulbusses bog nach links in die Straße Am Bohnenberg ab. Dabei schwenkte das Heck über den Gehweg an der Lüneburger Straße und touchierte eine Kinderkarre in der ein einjähriger Junge saß. Die Karre kippte um. Das Kleinkind blieb nach erstem Anschein äußerlich unverletzt, wurde aber vorsorglich zu weiteren Untersuchungen eine Kinderklinik gebracht.

Buchholz - Volltrunken verunfallt

Auf der Steinbecker Straße kam es am Mittwoch, 13.7.2022, gegen 21 Uhr zu einem Auffahrunfall. Eine 38-jährige Frau wollte mit ihrem Ford nach rechts in den Steinbecker Mühlenweg abbiegen und musste verkehrsbedingt abbremsen. Ein 25-jähriger Mann, der mit seinem Skoda hinter ihr fuhr, bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Wagen auf. Die beiden Beteiligten blieben unverletzt.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der Mann deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Bei einem Atemalkoholtest erreichte er einen Wert von über drei Promille. Dem 25-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Den Führerschein stellte die Beamten sicher.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell