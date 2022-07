Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Einbrüche in Kindergärten ++ Garstedt - Ausgewichen und gegen Baum geprallt

Stelle (ots)

Einbrüche in Kindergärten

In der Nacht zu Donnerstag, 14.07.2022 kam es in zwei Kindergärten zu Einbrüchen. In der Straße Bei der Kirche hebelten die Täter ein Fenster auf und entwendeten aus einem Büro etwas Wechselgeld.

In der Niedersachsenstraße gelang es den Tätern, eine Tür aufzubrechen, um in das Gebäude zu gelangen. Sie erbeuteten rund 20 Euro Bargeld, verursachten aber einen Sachschaden von rund 1000 Euro.

Die Polizei geht von einem Tatzusammenhang aus und prüft auch Parallelen zu zurückliegenden Einbrüchen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die Telefonnummer 04171 7960.

Garstedt - Ausgewichen und gegen Baum geprallt

Ein 31-jähriger Mann hat sich gestern, 14.07.2022 bei einem Verkehrsunfall auf der L 212 leicht verletzt. Der Mann war gegen 12.50 Uhr von Toppenstedt in Richtung Garstedt unterwegs. Vor der Einmündung In der Börse hatten mehrere Fahrzeuge verkehrsbedingt angehalten. Der 31-Jährige bemerkte das zu spät. Um nicht auf den letzten Wagen aufzufahren, wich er mit seinem Skoda nach rechts auf den Grünstreifen aus. Dort prallte der Pkw gegen einen Straßenbaum. Der 31-Jährige verletzte sich leicht. Er kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell