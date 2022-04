Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Harburg für den Zeitraum von Freitag 22.04.2022, 12 Uhr, bis Sonntag, 24.04.2022, 12 Uhr

Neu Wulmstorf (ots)

Wohnungseinbruchdiebstahl

Am Freitag, in der Zeit von 13:30 Uhr bis 23:30 Uhr, gelangten bislang unbekannte Täter nach dem Aufhebeln einer Terrassentür in eine Doppelhaushälfte in der Hindenburger Straße und durchsuchten diese. Unter Mitnahme von Stehlgut, u.a. Bargeld in dreistelliger Höhe, verließen sie das Grundstück.

Stelle- Diebstahl aus PKW

Am Samstag den 23.04.2022 kam es in der Zeit von 14:40- 23:30 Uhr zu einem Diebstahl aus einem PKW des Herstellers BMW. Der PKW stand auf dem Parkplatz "Penellweg" am Bahnhof. Entwendet wurden neben den Airbags, der Steuereinheit inkl. Klimaautomatik und dem festeingebauten Navigationssystem auch das Autoradio, sowie der CD-Wechsler. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Winsen (Luhe) unter der Tel.-Nr. 04171 796-0 entgegen.

Winsen- Brand im Garten

Am Samstag den 23.04.2022, gegen 12 Uhr, kam es zu einem Brand in einem Garten in Winsen (Luhe). Der 81- jährige Bewohner wollte mit seinem Gasbrenner Unkraut vernichten. Hierbei gerieten eine Hecke und ein angrenzender Gartenzaun in Brand. Durch das beherzte Eingreifen der Nachbarn konnte das Feuer noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Marschacht- Täterfestnahme nach Diebstahl aus PKW

Am Freitag dem 22.04.2022, gegen 15:30 Uhr kam es zu einem Diebstahl aus einem PKW. Um an das Diebesgut zu gelangen, schmissen die beiden Täter zunächst mit einem Pflasterstein die Seitenscheibe der Fahrertür des PKW ein. Anschließend entwendeten sie aus dem Fahrzeug-Innenraum ein Mobiltelefon. Dank eines aufmerksamen Zeugen, konnte durch die gute Täterbeschreibung der Haupttäter in einer nahegelegenen Bushaltestelle festgestellt werden. Auch das Mobiltelefon konnte aufgefunden werden. Glück im Unglück für den Besitzer des Telefons und wieder einmal ein perfektes Beispiel dafür, niemals Wertsachen in seinem Auto zu lassen.

Winsen - Verkehrsunfall mit Motorrad-Beteiligung

Aufgrund des schönen Wetters nutzte die 51-jährige Krad-Fahrerin am Samstag die Möglichkeit einen Ausflug mit ihrem Motorrad zu machen. Beim Befahren eines Kreisverkehrs geriet sie, aus bisher ungeklärter Ursache, mit ihrem Krad gegen den Bordstein und stürzte. Die Krad-Fahrerin musste daraufhin schwerverletzt ins Krankenhaus verbracht werden.

Winsen- Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am 23.04.2022, gegen 03:00 Uhr, befuhr eine bisher unbekannte, männliche Person mit seinem Fahrrad die Deichstraße in Richtung Hoopter Straße. Hierbei kollidiert er mit einem rechtsseitig, auf dem Parkstreifen geparkten PKW. Durch einen Zeugen kann beobachtet werden, wie die unbekannte Person anschließend auf dem Bordstein sitzt, während das Fahrrad noch halb auf der Straße liegt. Statt die Polizei zu benachrichtigen, steigt die Person jedoch nach einigen Minuten wieder auf sein Fahrrad und fährt davon. Durch den Zeugen kann die Person wie folgt beschrieben werden:

- ca. 20 Jahre, ca. 180 cm groß, blonde Haare, dunkel gekleidet, schwarzes Fahrrad mit grünen Streifen

Hinweise zu der Person nimmt die Polizei Winsen (Luhe) unter der Tel.-Nr. 04171/ 796-0 entgegen.

Winsen- Wieder Fahrräder im Visier von Diebstählen

Am Wochenende haben Diebe wieder diverse Fahrräder, darunter mindestens zwei Pedelecs, entwendet. Die Tatorte befinden sich hauptsächlich in unmittelbarer Nähe zum Bahnhofsbereich, sowie den angrenzenden Straßen. Trotz Sicherung, u.a. mittels Rahmenbügelschloss oder Sicherung im hauseigenen Schuppen, haben die Diebe es geschafft sich die Fahrräder anzueignen. Der Schaden beläuft sich schätzungsweise auf insgesamt 8.000 Euro. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Winsen (Luhe) unter der Tel.-Nr. 04171 796-0 entgegen.

Rosengarten - Fahrzeugführerin gerät unter eigenen Pkw

Samstagmittag kam es auf dem Parkplatz das Wildparks zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Die 35-jährige Fahrzeugführerin hatte ihren Pkw gerade auf dem Parkplatz geparkt und offensichtlich vergessen, die Handbremse anzuziehen. Als sie sich am Kofferraum des Pkw befand, rollte dieser plötzlich los. Die Frau versuchte noch, den rollenden Pkw aufzuhalten, kam aber schließlich zu Fall und geriet unter den Pkw. Durch hinzukommende Zeugen konnte der Pkw gestoppt werden. Die Fahrzeugführerin erlitt nach ersten Erkenntnissen nur Prellungen und Schürfungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Hessen A5 / Niedersachsen A 7 / Seevetal - Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Am Samstag, um 09.25 Uhr, wurde der Polizei ein rundum beschädigter Pkw in Hittfeld, in der Lindhorster Straße, gemeldet. Vor Ort wurde der Fahrzeugführer stark alkoholisiert auf dem Fahrersitz schlafend angetroffen. Der aus dem Raum Frankfurt stammende 61-jährige Fahrzeugführer ist zuvor mit seinem Fahrzeug über die A5 und A7 in Rtg. Hamburg unterwegs gewesen. Während der Fahrt verunfallte der Pkw dann so stark, dass der Fahrer sogar noch den Reifen wechseln musste, um die Fahrt Rtg. Hamburg fortsetzen zu können. Letztlich beendete er seine Fahrt in Hittfeld und schlief ein. Der Verkehrsunfallort konnte bisher nicht gefunden werden. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit und Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

Seevetal/Hittfeld - Einbruch in Rohbau des Feuerwehrgerätehauses

In der Zeit von Freitagnachmittag, bis zum frühen Samstagabend hebelten unbekannte Täter zwei Türen zum, im Neubau befindlichen, Feuerwehrgerätehaus auf. Das genaue Diebesgut steht noch nicht fest, es wurden jedoch diverse Stromkabel entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Seevetal unter der Rufnummer 04105/6200 entgegen.

