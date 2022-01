Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Unbekannte brechen in Kindergarten ein

Maschen (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Dienstag, 25.01.2022, zwischen 17 und 23:30 Uhr, in einen Kindergarten im Moorweidendamm in Maschen eingebrochen. Nachdem die Täter ein Fenster aufgehebelt hatten durchsuchten sie offensichtlich alle Räumlichkeiten. Was genau entwendet worden ist, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei Seevetal hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Zusammenhang mit dem Einbruch unter 04105/6200.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell