Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Suche nach vermissten 82 Jahre alten Mann in Jesteburg

Jesteburg (ots)

Am Mittwoch, 15.12.2021 gegen 14:00 Uhr wird der Polizei mitgeteilt, dass ein 82 Jahre alter Mann aus einem Pflege-/Seniorenheim in Jesteburg abgängig ist. Durch die Polizei und starke Kräfte der Ortsfeuerwehren der SG Jesteburg werden unverzüglich umfangreiche Suchmaßnahmen nach dem Rentner veranlasst. Mit einsetzender Dunkelheit werden die Suchmaßnahmen durch einen Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera unterstützt. Durch diesen wird unweit des Seniorenheimes auf einem größeren Grundstück unter Bäumen liegend eine Person gemeldet und Einsatzkräfte an den Fundort herangeführt. Dort wird der gestürzte Rentner aufgefunden und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell