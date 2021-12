Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Versuchter Zigarettenautomatenaufbruch ++ Seevetal/Waldesruh - Einbrecher gestört

Neu Wulmstorf (ots)

Versuchter Zigarettenautomatenaufbruch

Heute, 14.12.20221, gegen 04.15 Uhr, versuchten drei Unbekannte, einen Zigarettenautomaten vor einer Gaststätte an der Straße Zum Tannenhof aufzubrechen. Ein Zeuge wurde auf die Geräusche aufmerksam und beobachtete noch, wie drei Personen in Richtung Neu Wulmstorf davonliefen. An den Inhalt des Automaten gelangten die Täter nicht. Es blieb bei einem Sachschaden von rund 1000 Euro.

Seevetal/Waldesruh - Einbrecher gestört

Heute, 14.12.2021, gegen 01.45 Uhr versuchte ein Einbrecher, an einem Einfamilienhaus an der Straße Waldschlucht ein auf Kipp stehendes Fenster aufzudrücken. Ein Bewohner schaltete in diesem Moment das Licht ein und schlug dadurch den Täter in die Flucht. Zum Einbruch kam es nicht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell