POL-WL: Wochenendmeldung der Polizeiinspektion Harburg für den Zeitraum Freitag, 10.12.2021, 12:00 Uhr bis Sonntag, 12.12.2021, 12:00 Uhr

Landkreis Harburg (ots)

Stelle - Brände in Flüchtlingsunterkunft

Am Freitag, gegen 19:00 Uhr, gerät in einem Zimmer der Asylbewerberunterkunft in Stelle eine Matratze in Brand. Das Feuer kann durch einen Sicherheitsdienstmitarbeiter bereits vor dem Eintreffen der FFW gelöscht werden. Ein 27-Jähriger Bewohner der Unterkunft, gegen den sich der Tatverdacht richtet, wurde vorläufig festgenommen. Nach umfangreichen Ermittlungen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft konnte kein dringender Tatverdacht bezüglich einer schweren Brandstiftung begründet werden, weshalb der Tatverdächtige wieder entlassen wurde und in einem Notzimmer in Stelle unterkam. Am Samstag, gegen 21:00 Uhr, gerät vermutlich ein Bett in dem Notzimmer in Brand. Im weiteren Verlauf brennt das Zimmer vollständig aus. Die Bewohner werden unverletzt evakuiert. Das Feuer kann durch die FFW gelöscht werden. Der Bewohner des Zimmers kann zunächst vor Ort nicht angetroffen werden. Gegen ihn richtet sich der Tatverdacht der schweren Brandstiftung, weshalb er später erneut vorläufig festgenommen wird. Ermittlungen zu den genauen Tatumständen dauern noch an.

Sprötze - betrunken Verkehrsunfall verursacht und geflüchtet

Am Samstag, 11.12.201 gegen 17:20 Uhr befährt ein zunächst unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw VW Polo die Kirchenallee und kollidiert mit einem entgegen kommenden Pkw Volvo XC40. Der Fahrer des VW Polo setzt seine Fahrt fort und flüchtet vom Unfallort. Im Pkw Volvo wird eine Person (weiblich, 20 Jahre) leicht verletzt (Nackenschmerzen). Im Zuge der Fahndung nach dem flüchtigen VW Polo kann das Fahrzeug in Sprötze festgestellt werden. Der Fahrer (männlich, 69 Jahre) ist alkoholisiert und weist eine Atemalkoholkonzentration von 1,19 Promille auf. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und der Führerschein einbehalten. Den Fahrer erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

Rosengarten-Eckel - Kennzeichenmißbrauch

Am Samstag, 11.12.201, gegen 19:30 Uhr stellen Polizeibeamte im fließenden Verkehr einen Pkw VW Polo fest, an dem sich augenscheinlich entstempelte Bremer Kennzeichenschilder befinden. Das Fahrzeug kann angehalten und kontrolliert werden. Die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichenschilder sind entwertet und gehörten vormals an ein gänzlich anderes Fahrtzeug. Der VW Polo war weder versichert, noch wurde Kfz-Steuer entrichtet. Der 38 Jahre alte Fahrer musste seinen Weg zu Fuß fortsetzen und erwartet nun mehrere Strafanzeigen.

Seevetal-Meckelfeld - Auflösen einer größeren Privatfeier

Am Samstag, 11.12.21, gegen 20.00 Uhr, wurde die Polizei auf eine größere Privatfeier in Seevetal/Meckelfeld aufmerksam. In den Räumlichkeiten hielten sich ca. 60 Personen auf, ohne dass dabei auf die Einhaltung der aktuell gültigen Corona Bestimmungen geachtet wurde. Die Feier musste beendet werden. Gegen etwa 30 Personen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Seevetal-Maschen - Verkehrsunfallflucht

Bereits am 09.12.2021, gegen 07:00 Uhr, kommt es im Alten Postweg in Höhe der Hausnummer 76, in 21220 Seevetal-Maschen zu einem Verkehrsunfall. Eine Zeugin sah wie ein dunkler Kombi, beim Vorbeifahren an einem haltenden Müllabfuhrauto, einen am Fahrbahnrand geparkten PKW touchierte. Danach sei der Fahrer des dunklen Kombi weiter in Richtung Straße "Unner de Bult" gefahren. Vor der Kreuzung Alter Postweg, Unner de Bult sei er rechtsseitig in eine der Nebenstraßen abgebogen. Mögliche weitere Zeugen des Unfalls werden gebeten sich beim PK Seevetal unter der Telefonnr. 04105-6200 zu melden.

Wohnungseinbrüche im Landkreis Harburg

Zwischen Donnerstag 12:00 Uhr und Freitag 12:00 Uhr dringen unbek. Täter nach Aufhebeln eines Wohnzimmerfensters in ein Einfamilienhaus in Winsen in der Straße Schusterwall ein, wo mehrere Räume durchsucht werden. Hinweise zum Diebesgut gibt es noch nicht.

Am Samstag, 11.12.2021 zwischen 15:00 und 20:00 Uhr begibt sich ein unbek. Täter in Seevetal-Meckelfeld in der Straße Ahornweg an ein Einfamilienhaus, wo die Terrassentür aufgehebelt und das Haus durchsucht wird. Der Täter erbeutet hier Bargeld und Schmuck in noch unbek. Höhe.

Zeugen, denen im Bereich der betroffenen Tatorte verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich mit dem Zentralen Kriminaldienst unter der Telefon-Nr. 04181-2850 in Verbindung zu setzen.

