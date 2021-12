Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: PKW brannte ++ Buchholz - Mit Verkehrszeichen unter dem Auto durch die Stadt gefahren ++ Tostedt - Mehrere Einbrüche in Jugendzentrum - Ein Beschuldigter von der Polizei ermittelt

Buchholz/Holm-Seppensen (ots)

PKW brannte

Heute, 10.12.2021, gegen 1:45 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei in den Kleiberweg gerufen. Anwohner hatten Feuerschein an einem vor dem Wohnhaus am Straßenrand geparkten Ford Focus bemerkt. Als die Polizeibeamten eintrafen, brannte Der vordere Bereich des Pkw bereits in voller Ausdehnung. Die Beamten setzten Feuerlöscher ein, um die Flammen einzudämmen. Durch die zwischenzeitlich eingetroffene Feuerwehr wurde das Feuer schließlich gelöscht.

Hinweise auf einen technischen Defekt gibt es bislang nicht, so dass Brandstiftung wahrscheinlich ist. Das Fahrzeug wurde für weitere Untersuchungen beschlagnahmt.

Zeugen, denen zur fraglichen Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04181 2850 beim Zentralen Kriminaldienst in Buchholz zu melden.

Buchholz - Mit Verkehrszeichen unter dem Auto durch die Stadt gefahren

Am Donnerstag, 9.12.2021, gegen 17:10 Uhr, meldeten Zeugen eine Verkehrsunfallflucht. Demnach hatte der Fahrer eines Audi im Steinbecker Mühlenweg eine Verkehrsinsel überfahren, dabei das entsprechende Verkehrszeichen abgebrochen und einen Baum auf der Insel touchiert. Der Fahrer hatte seine Fahrt danach in Richtung der Steinbecker Straße fortgesetzt. Mehrere Funkstreifenwagenbesatzungen wurden zur Fahndung nach dem flüchtigen Audi entsandt. Als ein Streifenwagen wenig später an der Unfallstelle eintraf, befand sich auch der von den Zeugen beschriebene Audi wieder im Steinbecker Mühlenweg. Der 78-jährige Fahrer, der nach dem Unfall noch bis zum Nordring und wieder zurück gefahren war, hatte angehalten, weil ihm seinen Wagen verdächtig laut vorkam. Wie die Beamten feststellten, hing das überfahrene Verkehrszeichen immer noch unter dem Wagen und sorgte für die entsprechende Geräuschkulisse.

Gegen den Mann wurde ein Verfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Sein Wagen musste abgeschleppt werden. Die Führerscheinstelle des Landkreises erhält zur Prüfung weiterer Maßnahmen einen Bericht über den Unfallhergang.

Tostedt - Mehrere Einbrüche in Jugendzentrum - Ein Beschuldigter von der Polizei ermittelt

In dieser Woche kam es in vier Nächten in Folge zu Einbrüchen in das Jugendzentrum an der Dieckhofstraße. Am Montag, 6.12.2021, gegen 4:30 Uhr, bemerkten Reinigungskräfte beim Betreten des Gebäudes, dass sich eine Person durch eine Notausgangstür ins Freie entfernte. Der Unbekannte hatte einen gefüllten Müllsack über der Schulter. Erbeutet wurden bei dem Einbruch Süßigkeiten und Getränke.

Am Dienstagmorgen, 7.12.2021, wurde eine Reinigungskraft erneut Zeugin eines Einbruchs. Dieses mal sprach die Frau den Täter an, als dieser gerade durch ein Fenster das Gebäude wieder verlassen hatte. Die Frau entgegnete dem Täter, die Polizei zu rufen, woraufhin dieser ihr das Handy aus der Hand schlug und flüchtete. Aufgrund der guten Personenbeschreibung und der beschriebenen Fluchtrichtung fiel der Verdacht auf einen amtsbekannten 19-Jährigen. Beamte suchten die Wohnanschrift des Mannes auf. Als er Ihnen öffnete, konnten sie feststellen, dass die von der Zeugin beschriebene Kleidung übereinstimmte. Aufgrund des dringenden Tatverdachts wurde über die Staatsanwaltschaft Stade beim zuständigen Amtsgericht einen Durchsuchungsbeschluss erwirkt und umgesetzt. Bei der Durchsuchung der Wohnung konnte umfangreiches Diebesgut in Form von Süßigkeiten, Getränken und anderen Lebensmitteln sichergestellt werden. Der 19-Jährige wurde erkennungsdienstlich behandelt.

Am Mittwochmorgen, 8.12.2021, stellten Mitarbeiter des Jugendzentrums fest, dass erneut ein Fenster aufgehebelt worden war. Wiederum waren Süßigkeiten das mutmaßliche Diebesgut. Als auch am Donnerstag, 9.12.2021, ein erneuter Einbruch in das Jugendzentrum gemeldet wurde, wurde die Wohnung des Neunzehnjährigen erneut durchsucht. Hierbei konnte "frisches" Diebesgut sichergestellt werden.

Aufgrund der Spurenlage geht die Polizei davon aus, dass neben dem 19-Jährigen noch zwei weitere Personen an einzelnen Taten beteiligt waren. Die Ermittlungen hier zu dauern an.

Die Polizei hatte in der vergangenen Nacht operative Maßnahmen durchgeführt. Zu einem erneuten Einbruch kam es nicht. Die Ermittler vermuten, dass die Zielrichtung der Einbrüche möglicherweise die für die Wunschbaumaktion im Jugendzentrum gesammelten Geschenke gewesen sein könnten. An diese gelangten die Täter jedoch nicht. Mittlerweile werden die Geschenke an einem anderen Ort sicher verwahrt.

Zeugen, denen in den letzten Nächten verdächtige Personen im Umfeld des Jugendzentrums aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04181 2850 beim Zentralen Kriminaldienst zu melden.

