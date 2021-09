Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Polizei sucht Zeugen nach mutmaßlichem Raub ++ Wulfsen - Auf Motorrad aufgefahren ++ Tespe - Wohnwagen abgebrannt

Buchholz (ots)

Polizei sucht Zeugen nach mutmaßlichem Raub

Ein 42-jähriger Mann ist mutmaßlich am Mittwochabend, 08.09.2021, von einer Gruppe Jugendlicher oder Heranwachsender ausgeraubt und verletzt worden. Der Sachverhalt wurde der Polizei erst am Donnerstag bekannt, nachdem der 42-Jährige sich in ärztliche Behandlung begeben hatte und von dort die Polizei alarmiert wurde.

Nach Angaben des 42-Jährigen war er gegen 19 Uhr im Bereich der Bahnunterführung an der Lindenstraße von einer Gruppe von zehn bis zwölf Jugendlichen angesprochen worden. Sie hätten ihn aufgefordert, Bargeld, Bier und Wodka herauszugeben. Nachdem er dies verneint habe, habe die Gruppe eine Schlägerei mit ihm begonnen. Anschließend habe man ihm den Alkohol und sein Bargeld abgenommen.

Der 41-Jährige hat zahlreiche Prellungen und Schürfwunden erlitten und musste stationär im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei ermittelt wegen räuberischer Erpressung und sucht Zeugen, denen die Auseinandersetzung am Mittwochabend aufgefallen ist und die Angaben zu der Personengruppe machen können. Hinweise bitte an die Telefonnummer 04181 2850.

Wulfsen - Auf Motorrad aufgefahren

Auf der L 234, in Höhe der Ortschaft Wulfsen, kam es gestern, 09.09.2021, zu einem Verkehrsunfall. Ein 61-jähriger Mann, der mit seinem Motorrad von Luhdorf in Richtung Garstedt unterwegs war, wollte nach rechts in die Birkenstraße einbiegen und verlangsamte dazu seine Geschwindigkeit. Ein 19-Jähriger, der mit einem VW Polo hinter dem Motorrad fuhr, bemerkte dies zu spät und fuhr nahezu ungebremst auf das Motorrad auf. Die Maschine kippte auf die Seite, der 61-Jährige stürzte und rutschte mehrere Meter über den Asphalt, bis er im Einmündungsbereich der Birkenstraße liegen blieb. Er erlitt schwere Verletzungen und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der 19-Jährige blieb unverletzt. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Tespe - Wohnwagen abgebrannt

Am Donnerstag, 09.09.2021, wurden Feuerwehr und Polizei auf einen Campingplatz am Niedersachsenring gerufen. Dort hatten Bewohner gegen 09.45 Uhr einen Knall gehört und eine Stichflamme an einem Wohnwagen bemerkt. Personen fanden sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht darin. Die Feuerwehren aus Tespe, Avendorf, Bütlingen und Marschacht waren im Einsatz, um den Brand zu löschen. Der betroffene Wohnwagen brannte komplett aus. Der Schaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache eingeleitet.

