Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Dieb schlich sich ins Haus ++ Neu Wulmstorf - Range Rover gestohlen

Handeloh (ots)

Dieb schlich sich ins Haus

Am Mittwoch, 8.9.2021, gegen 14:30 Uhr, kam es in der Straße Im Seevegrund zu einem Einschleichdiebstahl. Ein unbekannter Mann hatte sich durch eine offenstehende Hintertür in das Wohn- und Geschäftshaus begeben und Schmuck aus einer Schatulle an sich genommen. Bei einer zufälligen Begegnung mit einer Frau hatte der Mann sich unauffällig nach Arbeit erkundigt, sodass der Diebstahl nicht sofort aufgefallen war. Anschließend ging der Mann zu einem dunklen Pkw mit polnischen Kennzeichen und fuhr mit diesem davon. Während der Tat hatte eine Frau mit blonden Haaren im Wagen gewartet.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 30 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schlanke Statur. Er trug kurze, braune Haare und war bekleidet mit einer knielangen, zerrissenen Hose und einem bunten Oberteil. Der Mann sprach gebrochen Deutsch mit osteuropäischem Akzent.

Hinweise bitte an die Polizei Tostedt, Telefon 04182 404270.

Neu Wulmstorf - Range Rover gestohlen

In der Zeit zwischen Dienstag, 7.9.2021, 22 Uhr und Mittwoch, 9 Uhr, haben Diebe im Kastanienweg einen Range Rover gestohlen. Der Wagen mit dem Kennzeichen HH-WF 70 stand in der Auffahrt eines Privatgrundstücks. Der Wert des schwarzen Pkw wird auf rund 60.000 EUR geschätzt. Vermutlich manipulierten die Täter das schlüssellose Zugangssystem, um den Wagen zu öffnen und zu starten.

Hinweise nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter der Tel.-Nr. 04181 2850 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell