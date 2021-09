Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Zehnjähriges Kind angefahren und schwer verletzt ++ Winsen/Luhdorf - Einschleichdiebe waren unterwegs

Neu Wulmstorf/Elstorf (ots)

Zehnjähriges Kind angefahren und schwer verletzt

Auf der Mühlenstraße kam es am Dienstag, 7.9.2021, zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Mann fuhr, gegen 13 Uhr, mit seinem Pkw in Richtung der Einmündung zur B3, als von links ein zehnjähriger Junge hinter einem auf der Gegenfahrspur haltenden Schulbus die Fahrbahn überqueren wollte. Der 19-Jährige erfasste den Schüler mit seinem Pkw.

Der Zehnjährige erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen. Er wurde von einem Notarzt erstversorgt und kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik.

Winsen/Luhdorf - Einschleichdiebe waren unterwegs

Am Montag, 6.9.2021, waren Einschleichdiebe in Luhdorf unterwegs und in mindestens zwei Fällen auch erfolgreich.

Gegen 14:20 Uhr klingelte ein Mann in der Luhdorfer Bahnhofstraße an der Haustür eines 82-Jährigen und lenkte ihn in einem Gespräch ab, während ein Komplize sich durch eine Hintertür in das Haus schlich. Dort erbeutete der Unbekannte Schmuck und ein Portmonee mit etwas Bargeld.

Zwischen 16 und 17 Uhr traf es eine 79-jährige Frau, die an der Winsener Landstraße wohnt. Auch sie wurde von einem unbekannten Mann im Vorgarten in ein Gespräch verwickelt. Der Komplize schlich sich durch die offene Haustür hinein und durchsuchte mehrere Räume. Dabei erbeutete er Bargeld. Den Diebstahl bemerkte die Frau erst später.

In beiden Fällen wird der Mann als circa 180 bis 190 cm groß und schlanker Statur beschrieben. Er soll 30 bis 40 Jahre alt gewesen und eine auffällige Goldkette zu heller Oberbekleidung getragen haben. Die Polizei in Winsen nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 04171 7960 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell