POL-WL: Motorrad fuhr in Gartenzaun - Polizei sucht Verursacher

Seevetal/Maschen (ots)

In der Nacht zum 05.09.2021 waren die Fahrer zweier Motorräder im Wohngebiet um den Drosselweg unterwegs. Mehrere Anwohner hatten in der Nacht auffällige Fahrgeräusche vernommen. Am Morgen stellte ein Anwohner des Drosselwegs dann fest, dass vermutlich eines der Motorräder bei der nächtlichen Fahraktion von der Fahrbahn abgekommen und in einen Gartenzaun gefahren war. Ein Element des Gittermattenzauns ist aus der Verankerung gerissen worden. Dabei hatte die Maschine ihre Rückspiegel verloren.

Bislang hat sich der Verursacher weder bei der Polizei, noch bei dem Geschädigten gemeldet. Die Polizei in Maschen sucht Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, oder denen ein beschädigtes Motorrad ohne Rückspiegel aufgefallen ist. Die Nummer lautet 04105 6200.

