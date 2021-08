POL-WL: Wochenendpressemeldung der PI Harburg

Polizeiinspektion Harburg

Betrunken auf einem Mofa

Am Samstagmorgen wurde in Egestorf bei einer Verkehrskontrolle festgestellt, dass der 16-jährigen Mofa-Fahrer das Kraftfahrzeug unter Alkoholeinfluss führte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,28 Promille. Da der Fahrzeugführer das 21. Lebensjahr noch nicht beendet hat, ist es ihm untersagt die Fahrt unter Wirkung alkoholischer Getränke anzutreten. Es wurde daher ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Einbruch in Bäckerei

In der Nacht zu Samstag gelangten unbekannte Täter in eine Bäckerei in Tespe. Unter Mitnahme von einem Tresor und der Ladenkasse wurde die Filiale wieder verlassen. Wie viel Bargeld die Täter erlangt haben, ist bisher nicht bekannt.

Autofahrt endete in der Neetze

Der 21-jährige Fahrzeugführer eines PKW kam zwischen Fahrenholz und Oldershausen in einem Kurvenbereich von der Fahrbahn ab, überschlug sich und landet schließlich mit dem PKW auf dem Dach in der Neetze. Nach seiner Aussage sei er zuvor einem Reh ausgewichen. Bei dem Fahrzeugführer konnte ein Atemalkoholwert von über 0,7 Promille festgestellt werden. Es wurde daher eine Blutprobe entnommen und der Führerschein einbehalten. Glücklicherweise hatte der Fahrzeugführer lediglich einen Schock und wurde nicht verletzt. Der beschädigte PKW konnte mit Hilfe der Feuerwehr und einem Abschleppunternehmen geborgen werden.

E-Scooter unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt

In Winsen (Luhe) wurden am Freitagabend zwei E-Scooter-Fahrer, 22 und 24 Jahre, einer Verkehrskontrolle unterzogen. Beide räumten den Konsum von Betäubungsmitteln ein, der durch einen Urin-Test bestätigt wurde. Neben der Entnahme der Blutproben wurden die E-Scooter vorsorglich sichergestellt und eine aufgefundene Feinwaage mit BtM-Resten einbehalten.

Wahlplakate beschmiert

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben unbekannte Täter diverse Wahlplakate in Dierstorf mit verbotenen, rechtsextremen Zeichen beschmiert. Auf den Plakaten wurden u.a. Hakenkreuze und SS-Runen abgebildet. Hierzu wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Hinweise werden bei der Polizei Buchholz i.d.N. unter 04181 285 0 entgegengenommen.

Aus der Kurve geflogen

In den frühen Sonntagmorgenstunden kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf der L141 in Dohren. Ein Fahrzeugführer war mit seinem Auto aus Richtung Tostedt in Richtung Dohren unterwegs. In einer scharfen Linkskurve verlor dieser die Kontrolle über das Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab und kollidierte u.a. mit Verkehrszeichen. Im Anschluss setzte der Fahrer die Fahrt jedoch fort, ohne die Polizei zu verständigen. Am Unfallort konnte ein Kennzeichen aufgefunden werden. Somit konnte der Verursacher aufgesucht und zu dem Unfall befragt werden. Dieser muss sich nun einem Ermittlungsverfahren unterziehen.

Vandalismus an Grundschule

Von Samstag auf Sonntag kam es an der Grundschule in Steinbeck zu einer Sachbeschädigung an dem Gebäude. Bislang unbekannte Täter haben u.a. das Dach betreten. Hierbei ist Gebäudeschaden entstanden, sodass nun die Polizei Buchholz i.d.N. aufgrund einer Sachbeschädigung ermittelt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Buchholz i.d.N. unter 04181 285 0 zu melden.

Pedelecfahrt unter Drogeneinfluss

Am Freitagabend wurde ein 20 Jahre alter Buchholzer mit seinem Pedelec kontrolliert. Dabei konnte festgestellt werden, dass der junge Mann unter Beeinflussung von berauschenden Mitteln stand. Nachdem eine Blutprobe entnommen wurde, konnte der Mann nach Hause. Sein Pedelec durfte er jedoch nicht mehr nach Hause fahren.

Besorgniserregende Begegnung auf der Autobahn

Am Samstagnachmittag teilte ein Verkehrsteilnehmer mit, dass ihm während eines Überholvorganges auf der A7 in Fahrtrichtung Hamburg, Höhe Bad Fallingbostel, durch einen anderen Fahrzeugführer, eine Schusswaffe gezeigt worden sei. Das Fahrzeug konnte im Maschener Kreuz/A7 festgestellt werden. Es folgte eine Kontrolle der Fahrzeuginsassen. Im Fahrzeuginnenraum konnte ein Spielzeugrevolver/Anscheinswaffe festgestellt und sichergestellt werden. Gegen den Fahrzeugführer wurde eine Anzeige hinsichtlich Verstoß Waffengesetz eingeleitet.

