Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Polizei sucht unbekannte Zeugin eines Taschendiebstahls ++ Winsen - Nach gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr: Fahrer identifiziert ++ Handeloh/Inzmühlen - Zusammenstoß beim Abbiegen

Winsen (ots)

Polizei sucht unbekannte Zeugin eines Taschendiebstahls

Am Donnerstag (12.8.2021), in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 15:30 Uhr, ist ein 75-jähriger Mann auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes am Altstadtring bestohlen worden. Dem Mann wurde die Geldbörse aus der Hosentasche gezogen. Er selbst hatte den Diebstahl nicht bemerkt. Eine Frau, die mit einem Fahrrad unterwegs war, hatte die Tat beobachtet und den 75-Jährigen darauf angesprochen. Sie hatte ihm gegenüber angegeben, dass der Täter mit einem PKW mit ausländischen Kennzeichen weggefahren sei. Näheres war dem Geschädigten bei Anzeigenerstattung nicht bekannt.

Die Polizei sucht die Zeugin des Diebstahls und bittet diese, sich unter der Tel.-Nr. 04171 7960 zu melden.

Winsen - Nach gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr am 9.8.2021: Fahrer identifiziert

Wie berichtet, hatten mehrere Zeugen am 9.8.2021 einen grauen Skoda gemeldet, der zwischen Melbeck, Lüneburg und Winsen in gefährliche Art und Weise unterwegs war (siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59458/4992468). Der Halter und mutmaßliche Fahrer des Fahrzeugs konnte jedoch im unmittelbaren Zusammenhang mit der Fahrt nicht angetroffen werden.

Am 12.8.2021 rief der 32-Jährige selbst die Polizei, weil ihm angeblich mehrere Pakete vom Grundstück entwendet worden seien. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass der Mann stark alkoholisiert mit einem Fahrrad unterwegs gewesen war. Bei einem Atemalkoholtest erreichte er einen Wert von rund 2,3 Promille. Der Mann versuchte, sich den weiteren Maßnahmen zu entziehen und leistete kurzfristig Widerstand, konnte aber von den Beamten festgehalten werden. Hierbei wurde ein Beamter leicht verletzt.

Dem 32-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Die angeblich gestohlenen Pakete konnten auf dem Grundstück ebenfalls wieder aufgefunden werden.

Im Zuge der polizeilichen Maßnahme auf der Dienststelle wurde der 32-Jährige von einer Beamtin zweifelsfrei als der Fahrer des grauen Skoda identifiziert, der am 9. August mit 119 km/h statt der erlaubten 40 km/h bei einer Verkehrskontrolle in Rottorf gemessen wurde und dann flüchtete.

Die Polizei sucht weiterhin Zeugen oder Geschädigte dieser Fahrt und bittet um Hinweise unter der Tel.-Nr. 04171 7960.

Handeloh/Inzmühlen - Zusammenstoß beim Abbiegen

Auf der Straße im Seevegrund kam es am Donnerstag (12.8.2021), gegen 16:25 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Ein 26-jähriger Mann wollte mit seinem Renault nach links in die Inzmühlener Straße abbiegen. Dabei übersah er offenbar den ihm entgegenkommenden Ford eines 65-jährigen Mannes. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Renault noch gegen den an der Einmündung stehenden Audi eines 51-Jährigen gestoßen. Die drei Pkw-Fahrer blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 13.000 EUR. Der Renault und der Ford mussten abgeschleppt werden.

