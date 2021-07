Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Mann beschädigt Streifenwagen und verletzt eine Polizeibeamtin

Stelle (ots)

Nachdem Polizeibeamte am 29.07., gegen 14Uhr, in Stelle, In de Reuth, einen Einsatz aufgrund von Streitigkeiten zunächst abgeschlossen hatten, verfolgte eine am Einsatz beteiligte männliche Person mit einem weißen Kleinwagen die Polizeibeamten. In der Steller Chaussee fuhr diese Person, ein 42jähriger aus Stelle, dann mit seinem Kleinwagen absichtlich hinten auf den Streifenwagen auf. Im Anschluss griff er unvermittelt eine Polizeibeamtin mit einem bislang unbekannten Gegenstand an und fügte ihr eine Schnittwunde am Oberarm zu. Der Täter flüchtete dann zunächst in ein Maisfeld und stoppte dann einen auf der Steller Chaussee fahrenden Traktor. Nachdem sich der Täter dann mit in die Fahrerkabine des Traktors gezwängt hatte konnte diese von hinzugezogenen Polizeibeamten geöffnet und der Täter unter Einsatz von Pfefferspray festgenommen werden. Insgesamt wurde 3 Polizeibeamte bei dem Einsatz verletzt. Der Täter wurde zwecks Untersuchung einem Krankenhaus zugeführt. Die Hintergründe sind noch unklar.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell