POL-WL: Tageswohnungseinbruch ++ Tostedt - Verkehrsunfallflucht

Tageswohnungseinbruch

Am Mittwoch (20.1.2021), in der Zeit zwischen 9:30 Uhr und 12:30 Uhr, kam es in der Kampener Straße zu einem Tageswohnungseinbruch. Die Täter betraten zunächst ein Nebengebäude und brachen dort die Zugangstür zum Wohnhaus auf. Anschließend durchsuchten sie einzelne Räume. Dabei erbeuteten sie Bargeld sowie eine Geldbörse. Anschließend verließen die Diebe die Örtlichkeit unbemerkt wieder.

Tostedt - Verkehrsunfallflucht

In der Nacht zu Mittwoch (20.1.2021) kam es auf der Kastanienallee zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Fahrzeug, das in Richtung Kakenstorf unterwegs war, überfuhr dabei die kurz vor der Einmündung zur Poststraße befindliche Verkehrsinsel. Das Verkehrsschild wurde dabei gänzlich umgefahren. Der Verursacher setzte seine Fahrt anschließend fort.

Hinweise nimmt die Polizei Tostedt unter der Telefonnummer 04182 404270 entgegen.

